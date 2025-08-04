Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге «BMW» отправил пешехода в больницу
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Накануне вечером на улице Краснолесья, 123 в Екатеринбурге случилось ДТП с участием автомобиля и пешехода. По предварительным данным, водитель машины марки «BMW» допустил наезд на мужчину, переходившего проезжую часть.
Как сообщают в Госавтоинспекции, пострадавший получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в областную больницу № 1, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Личность попавшего под иномарку пешехода устанавливается.
На место происшествия выезжали сотрудники ДПС. Они уточнили точное время и место наезда, опросили свидетелей, изучили записи с камер видеонаблюдения и видеорегистраторов, а также провели техническую экспертизу автомобиля.
Причины произошедшего ещё выясняются.
