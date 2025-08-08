Возрастное ограничение 18+
Погубившего друга одним ударом подростка в Свердловской области не стали помещать под стражу
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Подростка, который одним ударом погубил своего друга на пути из села Косулино к станции Арамиль, не стали помещать под стражу.
Напомним, между подростками произошёл конфликт, в ходе которого один из мальчиков ударил другого в живот, чего оказалось достаточно, чтобы произошло непоправимое – юноша скончался. Его другу предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ).
Как сообщили в телеграм-канале объединённой пресс-службы судов области, Белоярский районный суд отказал следователю в избрании меры пресечения для молодого человека. Постановление в законную силу пока не вступило.
Напомним, между подростками произошёл конфликт, в ходе которого один из мальчиков ударил другого в живот, чего оказалось достаточно, чтобы произошло непоправимое – юноша скончался. Его другу предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ).
Как сообщили в телеграм-канале объединённой пресс-службы судов области, Белоярский районный суд отказал следователю в избрании меры пресечения для молодого человека. Постановление в законную силу пока не вступило.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Глава СК потребовал доклад по делу о гибели подростка после драки с другом в Свердловской области
08 августа 2025
08 августа 2025
Жителя Алапаевска обвинили в убийстве отца-бизнесмена
07 августа 2025
07 августа 2025