СМИ сообщают о гибели подростка после драки с другом в Свердловской области
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
СМИ сообщают, что в Свердловской области после драки с другом скончался подросток. Обоим по 15 лет.
По данным телеграм-канала «Косулино_official», когда они шли по дороге из села Косулино к станции Арамиль у них произошёл конфликт из-за часов. Один парень ударил другого в солнечное сплетение, и тот потерял сознание.
Ural Mash пишет, что помочь юноше пытались сотрудники ДПС – они делали искусственное дыхание до прибытия скорой, но спасти подростка не смогли.
Официально в полиции и СК произошедшее ещё не комментировали.
