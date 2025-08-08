Возрастное ограничение 18+
В Верхотурском районе в смертельное ДТП попал 63-летний мотоциклист
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Ещё одно смертельное ДТП с участием мотоциклиста произошло вчера в посёлке Карпунинский Верхотурского района. Погиб 63-летний водитель мопеда Vento Riva-II CX.
Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, по предварительным данным, он не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель получил несовместимые с жизнью травмы и скончался до прибытия медиков.
Также сообщается, что у мужчины не было водительских прав необходимой категории. Мотошлем и другие средства индивидуальной защиты он не использовал.
Напомним, в другом вчерашнем ДТП разбился насмерть 31-летний мотоциклист. Он также не справился с управлением.
«К административной ответственности за нарушения ПДД он привлекался 4 раза, в том числе за управление транспортом в нетрезвом виде. В каком состоянии погибший находился в момент аварии, будет установлено по результатам назначенной химико-токсикологической экспертизы»,
– заключили в пресс-группе.
