В Верхотурском районе в смертельное ДТП попал 63-летний мотоциклист

– заключили в пресс-группе.

«К административной ответственности за нарушения ПДД он привлекался 4 раза, в том числе за управление транспортом в нетрезвом виде. В каком состоянии погибший находился в момент аварии, будет установлено по результатам назначенной химико-токсикологической экспертизы»,