На Тюменском тракте под Камышловом разбился мотоциклист
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Вчера, 7 августа, днём на 142-м километре Тюменского тракта, в районе Камышлова, разбился 31-летний мотоциклист.
По предварительным данным, из-за небезопасной скорости водитель потерял управление и врезался в барьерное ограждение, когда въехал в зону ремонта. В результате ДТП мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и скончался ещё до прибытия медиков, рассказали в УГИБДД по Свердловской области.
Установлено, что погибшим был житель Тюменской области. Водительских прав у него не было.
