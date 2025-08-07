Возрастное ограничение 18+
Ещё один человек, пострадавший в ДТП под Верхней Салдой, скончался
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Управление ГИБДД по Свердловской области сообщает, что в ДТП под Верхней Салдой погибли два человека.
Ранее было известно что в столкновении «ВАЗа» и Haval погиб один из пассажиров отечественного автомобиля – молодой человек 2003 года рождения. Позже управление сообщило, что в больнице скончался ещё один человек – парень 2002 года рождения. Он тоже ехал в «ВАЗе». Оба были жителями Верхней Салды.
В больнице сейчас находятся ещё трое. По уточённой информации, это пассажирка Haval – 63-летняя жительница Нижнего Тагила, а также 20-летняя водительница и 19-летняя пассажирка «ВАЗа». Сообщается, что в отечественной машине никто не был пристёгнут.
В каком состоянии в момент ДТП была 20-летняя девушка установят в больнице. Водитель Haval – 63-летний мужчина – был трезв.
Ранее было известно что в столкновении «ВАЗа» и Haval погиб один из пассажиров отечественного автомобиля – молодой человек 2003 года рождения. Позже управление сообщило, что в больнице скончался ещё один человек – парень 2002 года рождения. Он тоже ехал в «ВАЗе». Оба были жителями Верхней Салды.
В больнице сейчас находятся ещё трое. По уточённой информации, это пассажирка Haval – 63-летняя жительница Нижнего Тагила, а также 20-летняя водительница и 19-летняя пассажирка «ВАЗа». Сообщается, что в отечественной машине никто не был пристёгнут.
В каком состоянии в момент ДТП была 20-летняя девушка установят в больнице. Водитель Haval – 63-летний мужчина – был трезв.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Водитель «Лады» не пережил столкновения с грузовиком на ЕКАД
01 августа 2025
01 августа 2025
Стали известны подробности смертельного ДТП в Каменске-Уральском
04 августа 2025
04 августа 2025