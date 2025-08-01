Возрастное ограничение 18+
Смертельным оказалось столкновение «ВАЗа» и Haval под Верхней Салдой
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Вчера вечером, примерно в 20.20, под Верхней Салдой на дороге, ведущей от Нижнего Тагила, столкнулись «ВАЗ» и Haval. В результате ДТП один человек погиб и ещё четверо были госпитализированы.
Как сообщили в УГИБД по Свердловской области, водитель отечественной машины, ехавший в сторону Верхней Салды, по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой. После столкновения машины съехали в кювет.
В результате ДТП погиб пассажир «ВАЗа», молодой человек 2003 года рождения. Он скончался на месте происшествия ещё до прибытия скорой. Среди пострадавших – пассажир Haval, а также водитель и двое пассажиров «ВАЗа». Их госпитализировали в медучреждение Нижнего Тагила.
