В Нижнем Тагиле собака покусала девятилетнего мальчика
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле собака напала на девятилетнего мальчика. Прокуратура организовала проверку.
По предварительной информации, утром 2 марта девятилетний мальчик шел в школу вместе со своей одноклассницей. На улице Тельмана дети увидели собаку. Девочка начала гладить ее, однако животное проявило агрессию. Мальчик попытался защитить одноклассницу, но собака повалила его на землю и несколько раз укусила.
В школе ребенку оказали первую медицинскую помощь. После этого он вместе с родителями обратился в травмпункт, где ему поставили диагноз – укушенные раны лица и правой кисти.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, в ходе проверки будут установлены все обстоятельства инцидента.
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По предварительной информации, утром 2 марта девятилетний мальчик шел в школу вместе со своей одноклассницей. На улице Тельмана дети увидели собаку. Девочка начала гладить ее, однако животное проявило агрессию. Мальчик попытался защитить одноклассницу, но собака повалила его на землю и несколько раз укусила.
В школе ребенку оказали первую медицинскую помощь. После этого он вместе с родителями обратился в травмпункт, где ему поставили диагноз – укушенные раны лица и правой кисти.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, в ходе проверки будут установлены все обстоятельства инцидента.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
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