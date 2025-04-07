В Берёзовском раскрыто убийство 13-летней давности

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Следователи Следственного комитета России предъявили обвинение 40-летнему мужчине по делу об убийстве, совершённом в 2011 году в городе Берёзовском Свердловской области. Обстоятельства преступления стали известны спустя более десяти лет после исчезновения 38-летней женщины, уроженки Башкирии.По информации следствия, 13 февраля 2011 года женщина, снимавшая комнату в частном доме, неожиданно пропала. Она ушла, не взяв с собой документы и не предупредив соседей, что собирается уезжать. Именно обеспокоенные соседи первыми сообщили о её длительном отсутствии родственникам, которые в свою очередь обратились в правоохранительные органы. Однако, несмотря на проведённые в то время розыскные мероприятия и возбужденное уголовное дело, установить ни местонахождение женщины, ни обстоятельства её исчезновения тогда не удалось.Ситуация изменилась спустя годы благодаря усилиям следователей-криминалистов и сотрудников следственного отдела по городу Берёзовский. В рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет они заново проанализировали материалы дела, выдвинули новые версии и установили возможного подозреваемого — ранее судимого мужчину, которому на момент исчезновения женщины было 26 лет.Согласно новой версии следствия, в феврале 2011 года мужчина вместе со своей 38-летней знакомой выехал в лесной массив в черте Берёзовского. В дороге между ними произошёл конфликт, который перерос в жестокое избиение. Обвиняемый нанёс женщине множественные удары руками и ногами, а когда понял, что она мертва, погрузил тело в багажник автомобиля и вывез в Богдановичский район. Там, на территории заброшенной животноводческой фермы, он спрятал тело в подвале полуразрушенного здания.Подозреваемому предъявлено обвинение в убийстве. Как поясняет СУ СК России по Свердловской области, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.