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Екатеринбургская ГАИ ищет очевидцев ДТП с электросамокатом на улице Щербакова
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Госавтоинспекция Екатеринбурга разыскивает тех, кто видел, в районе 37-го дома по улице Щебракова водитель электросамоката сбил пешехода.
Это произошло вчера, 9 апреля, примерно в 13.30. По данным ГИБДД, электросамокатчик ехал со стороны переулка Широкий в сторону переулка Касилинский, когда он сбил пешехода, шедшего в попутном направлении. После этого водитель СИМ скрылся с места ДТП.
Это произошло вчера, 9 апреля, примерно в 13.30. По данным ГИБДД, электросамокатчик ехал со стороны переулка Широкий в сторону переулка Касилинский, когда он сбил пешехода, шедшего в попутном направлении. После этого водитель СИМ скрылся с места ДТП.
«Сотрудники полиции просят очевидцев данного происшествия, а также лицо управляющее СИМ обратиться в ГАИ по адресу: Екатеринбург, улица Степана Разина, 20. Или позвонить по телефону 8-999-563-43-34»,
– говорится в сообщении Госавтоинспекции.
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