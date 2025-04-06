Екатеринбургская ГАИ ищет очевидцев ДТП с электросамокатом на улице Щербакова

– говорится в сообщении Госавтоинспекции.

«Сотрудники полиции просят очевидцев данного происшествия, а также лицо управляющее СИМ обратиться в ГАИ по адресу: Екатеринбург, улица Степана Разина, 20. Или позвонить по телефону 8-999-563-43-34»,