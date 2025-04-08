Сварщику в Карпинске за травму выплатили крупную компенсацию

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Карпинске по решению суда бывший работник муниципального предприятия получил компенсацию морального вреда. Поводом для иска от местной прокуратуры послужила серьёзная производственная травма, полученная мужчиной в январе 2024 года при выполнении трудовых обязанностей.Прокуратура города Карпинска инициировала проверку после получения информации от Государственной инспекции труда по Свердловской области. При проверке было установлено, что пострадавший — житель Волчанска 1982 года рождения — работал на предприятии электрогазосварщиком 6 разряда. Несчастный случай произошёл менее, чем через год, как мужчина устроился на работу: 18 января 2024 года во время попытки отогреть замёрзшую систему отопления произошёл хлопок: разрушился спускной кран, а осколки нанесли мужчине множественные травмы. Медики зафиксировали ушибленные раны лица, переломы лобной кости и костей носа со смещением.Согласно акту расследования несчастного случая, основной причиной происшествия стали серьёзные недочёты в подготовке сотрудников по вопросам охраны труда. Работнику не были обеспечены должные знания и навыки безопасного выполнения подобных работ. Поэтому прокуратура, действуя в интересах пострадавшего, обратилась в Карпинский городской суд с иском о взыскании компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования в полном объёме, обязав работодателя выплатить 800 тысяч рублей.Сегодня из сообщений Свердловской областной прокуратуры стало известно, что судебное решение исполнено: денежные средства перечислены бывшему сотруднику.