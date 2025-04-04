Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге задержали ещё одного «бегунка» по подозрению в хищении 400 тысяч у пенсионерки
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге задержали очередного «бегунка», который «обчистил» обманутую телефонными мошенниками пенсионерку.
Как сообщили Вечерним ведомостям в УМВД по городу, его подозревают в хищении 400 тысяч рублей у 85-летней пенсионерки. Мошенники убедили её в необходимости «задекларировать» деньги, которые есть у неё в наличности. Пожилая женщина собрала всё, что у нее было и отдала «бегунку», выполнявшему роль курьера.
Задержали его не сразу. Пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников лишь после того, как рассказала о случившемся приехавшему к ней сыну. Он объяснил матери, что её обманули, и она обратилась в полицию.
«Бегунком» оказался ранее не судимый 19-летний молодой человек. Официально он нигде не был трудоустроен.
Несмотря на раскаяние молодого человека, на него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ – мошенничество в крупном размере. Сейчас «бегунок» под стражей.
Как сообщили Вечерним ведомостям в УМВД по городу, его подозревают в хищении 400 тысяч рублей у 85-летней пенсионерки. Мошенники убедили её в необходимости «задекларировать» деньги, которые есть у неё в наличности. Пожилая женщина собрала всё, что у нее было и отдала «бегунку», выполнявшему роль курьера.
Задержали его не сразу. Пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников лишь после того, как рассказала о случившемся приехавшему к ней сыну. Он объяснил матери, что её обманули, и она обратилась в полицию.
«Бегунком» оказался ранее не судимый 19-летний молодой человек. Официально он нигде не был трудоустроен.
«Он не стал отрицать свою причастность к произошедшему и пояснил, что устроился на работу через мессенджер, основными его задачами было забирать и пересылать деньги на указанные нанимателями счета. Пояснил, что раскаивается в содеянном и намерен возместить ущерб. Также задержан посоветовал всем, кто хочет заняться подобной противоправной деятельностью, отказаться от подобной подработки, потому что, с его слов, для всех это кончится одинаково»,
– рассказали в полиции.
Несмотря на раскаяние молодого человека, на него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ – мошенничество в крупном размере. Сейчас «бегунок» под стражей.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге задержали «бегунка» с похищенными у пенсионерки четырьмя миллионами рублей
04 апреля 2025
04 апреля 2025