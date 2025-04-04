В Екатеринбурге задержали ещё одного «бегунка» по подозрению в хищении 400 тысяч у пенсионерки





– рассказали в полиции. «Он не стал отрицать свою причастность к произошедшему и пояснил, что устроился на работу через мессенджер, основными его задачами было забирать и пересылать деньги на указанные нанимателями счета. Пояснил, что раскаивается в содеянном и намерен возместить ущерб. Также задержан посоветовал всем, кто хочет заняться подобной противоправной деятельностью, отказаться от подобной подработки, потому что, с его слов, для всех это кончится одинаково»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге задержали очередного «бегунка», который «обчистил» обманутую телефонными мошенниками пенсионерку.Как сообщили Вечерним ведомостям в УМВД по городу, его подозревают в хищении 400 тысяч рублей у 85-летней пенсионерки. Мошенники убедили её в необходимости «задекларировать» деньги, которые есть у неё в наличности. Пожилая женщина собрала всё, что у нее было и отдала «бегунку», выполнявшему роль курьера.Задержали его не сразу. Пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников лишь после того, как рассказала о случившемся приехавшему к ней сыну. Он объяснил матери, что её обманули, и она обратилась в полицию.«Бегунком» оказался ранее не судимый 19-летний молодой человек. Официально он нигде не был трудоустроен.Несмотря на раскаяние молодого человека, на него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ – мошенничество в крупном размере. Сейчас «бегунок» под стражей.