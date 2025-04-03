Два поселковых пожара стали самыми крупными на территории Свердловской области за вторник

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Уже можно с прискорбием заключить, что завтрашняя сводка МЧС России о пожарах будет омрачена гибелью как минимум одного человека. А вот свердловские пожары минувшего вторника жертв за собой не оставили, хоть и случилось их не мало — 16.Без пострадавших обошлись вчера даже два самых масштабных пожара. Оба они случились в посёлках Свердловской области: один в Новой Коле под Серовом, другой — в посёлке Прохладный Белоярского городского округа.В Новой Коле горела нежилая двухэтажка на улице Углежогов. Возможно, потому что жителей в ней нет, пожар заметили и сообщили о нём достаточно поздно. Иначе, можно предположить, огонь не успел бы охватить площадь в три сотни квадратных метров, и пожарные справились бы со своей задачей быстрее, а не за полтора часа, как это было вчера. Как уточняют в МЧС, на вызов было направлено 15 человек и 4 единицы техники.Лишь немногим масштабнее по площади оказался второй крупный пожар вторника: он охватил 266 квадратных метров. Но, в Прохладном горел не дом, а мусор в металлическом ангаре. Вероятно, поэтому 11 огнеборцам потребовалось всего 43 минуты для ликвидации пожара.Отмечается также, что лишь менее трети из 16 вторничных пожаров вспыхивали в жилом секторе. Остальные пришлись на промзону, на складские помещения или открытые площади.