Столетие со дня рождения Эрнста Неизвестного отмечают сегодня в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Сегодня, 9 апреля 2025 года, исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося скульптора и художника Эрнста Неизвестного. Его творчество оставило глубокий след в отечественной и мировой культуре.Эрнст Неизвестный родился в Свердловске в семье врача и ученого-криминалиста. При рождении он получил имя Эрик, но позже сменил его на Эрнста. Во время Великой Отечественной войны ушёл на фронт, где получил тяжёлое ранение. После войны он начал заниматься искусством, но его экспрессивные работы не вписывались в рамки официальной эстетики советской эпохи. В 1976 году скульптор эмигрировал в США, где продолжил творческую деятельность, преподавал и создавал монументальные произведения. Среди его знаменитых работ — мемориал «Маска скорби», «Древо жизни» в Москве, надгробный памятник Хрущёву и множество других.Эрнст Неизвестный прославился благодаря своим необычным подходам к скульптуре. Его работы отличались экспрессивностью и философской глубиной. Скульптор исследовал двойственность человеческой природы, что особенно ярко проявилось в серии «Кентавры» и произведении «Орфей». Его творчество было символом борьбы за свободу самовыражения, несмотря на запреты и критику со стороны советских властей.Связь Эрнста Неизвестного с Екатеринбургом и Свердловской областью особенно значима. Именно здесь он родился и начал свой путь как художник. В Екатеринбурге находится Художественный музей Эрнста Неизвестного, открытый в 2013 году. Музей представляет графические работы мастера, скульптуры малых форм и архивные материалы. Кроме того, в городе установлен мемориал «Маски скорби», посвящённый жертвам политических репрессий, который стал частью его незавершённого проекта «Треугольник скорби».Сегодня столетие Эрнста Неизвестного отмечается во многих городах. Разумеется, Екатеринбург в стороне не остался. В Художественном музее скульптора прошла целая юбилейная программа. Отдельно были выставлены книги о нём. В «Доме Поклевских-Козелл» открылась выставка «Война — это...», посвящённая антивоенным произведениям побывавшего в боях скульптора. А Музей истории Екатеринбурга рассказ в телеграм-канале о собственной небольшой коллекции — всего в 20 предметов — экспонатов, связанных с юбиляром.