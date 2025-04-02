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Столетие со дня рождения Эрнста Неизвестного отмечают сегодня в Екатеринбурге

21.09 Среда, 9 апреля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
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Сегодня, 9 апреля 2025 года, исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося скульптора и художника Эрнста Неизвестного. Его творчество оставило глубокий след в отечественной и мировой культуре.

Эрнст Неизвестный родился в Свердловске в семье врача и ученого-криминалиста. При рождении он получил имя Эрик, но позже сменил его на Эрнста. Во время Великой Отечественной войны ушёл на фронт, где получил тяжёлое ранение. После войны он начал заниматься искусством, но его экспрессивные работы не вписывались в рамки официальной эстетики советской эпохи. В 1976 году скульптор эмигрировал в США, где продолжил творческую деятельность, преподавал и создавал монументальные произведения. Среди его знаменитых работ — мемориал «Маска скорби», «Древо жизни» в Москве, надгробный памятник Хрущёву и множество других.

Эрнст Неизвестный прославился благодаря своим необычным подходам к скульптуре. Его работы отличались экспрессивностью и философской глубиной. Скульптор исследовал двойственность человеческой природы, что особенно ярко проявилось в серии «Кентавры» и произведении «Орфей». Его творчество было символом борьбы за свободу самовыражения, несмотря на запреты и критику со стороны советских властей.
Связь Эрнста Неизвестного с Екатеринбургом и Свердловской областью особенно значима. Именно здесь он родился и начал свой путь как художник. В Екатеринбурге находится Художественный музей Эрнста Неизвестного, открытый в 2013 году. Музей представляет графические работы мастера, скульптуры малых форм и архивные материалы. Кроме того, в городе установлен мемориал «Маски скорби», посвящённый жертвам политических репрессий, который стал частью его незавершённого проекта «Треугольник скорби».

Сегодня столетие Эрнста Неизвестного отмечается во многих городах. Разумеется, Екатеринбург в стороне не остался. В Художественном музее скульптора прошла целая юбилейная программа. Отдельно были выставлены книги о нём. В «Доме Поклевских-Козелл» открылась выставка «Война — это...», посвящённая антивоенным произведениям побывавшего в боях скульптора. А Музей истории Екатеринбурга рассказ в телеграм-канале о собственной небольшой коллекции — всего в 20 предметов — экспонатов, связанных с юбиляром.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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20:26 В Берёзовском раскрыто убийство 13-летней давности
19:47 У сада Казанцева появился свой телеграм-канал
19:11 Два поселковых пожара стали самыми крупными на территории Свердловской области за вторник
18:37 Сварщику в Карпинске за травму выплатили крупную компенсацию
18:21 В субботу на Химмаше расскажут про «Стальных женщин»
17:49 В Свердловская области оказалась среди регионов-лидеров по количеству случаев бешенства
17:21 В Свердловской области рассмотрят уголовное дело о незаконном обороте алкоголя
16:36 Свердловский облсуд признал законным приостановку работы пищеблока СУНЦ УрФУ
15:59 Памятник «Землякам-героям» в Ревде вернётся в парк «Победы»
15:28 ХК «Автомобилист» заявил о предвзятом судействе в матче с «Ак Барс»
13:56 Свердловское МЧС предупреждают о сильных дождях 10 и 11 апреля
13:48 Свердловская РЭК рассчитала тарифы для платных дорог
12:24 Свердловский облсуд прекратил уголовное преследование екатеринбуржца по делу о госизмене
12:17 В Камышлове неопытный водитель на «ВАЗе» столкнулся с «Газелью»
10:54 В Берёзовском мужчина по пьяни вызвал полицию и получил штраф
10:45 СК проводит проверку в связи с гибелью мужчины при пожаре в посёлке Малышева
10:28 В Екатеринбурге хозяйку захламлённой квартиры через суд вынудили расстаться с хламом
09:53 Екатеринбург выкупил физкультурно-оздоровительный комплекс «Энергетик»
09:10 При пожаре в посёлке Малышева погиб мужчина
08:49 На три месяца закроют улицу Библиотечную в Екатеринбурге
21:14 Екатеринбургским памятникам устроят «баню» перед юбилейным Днём Победы
20:54 Выбросившая собаку с балкона пожилая кировградка сядет на скамью подсудимых
20:16 Четыре миллиона рублей за смерть екатеринбургского электромонтёра заплатит РЖД
19:24 Более двух десятков пожаров произошло на территории Свердловской области в понедельник
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