В Свердловской области пропала нуждающаяся в медицинской помощи пенсионерка
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В поселке Баранчинский Кушвинского городского округа пропала 83-летняя Татьяна Маркеловна Михайлова (Мосеева). Ее местонахождение неизвестно с 1 марта. В поисковом отряде «Лиза Алерт» отмечают, что женщина нуждается в медицинской помощи.
Приметы пропавшей: рост 160 см, среднее телосложение, серые глаза, седые волосы, короткая стрижка.
В день пропажи она была одета в голубую куртку, серый берет и голубые сапоги.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Татьяны Михайловой, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
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Приметы пропавшей: рост 160 см, среднее телосложение, серые глаза, седые волосы, короткая стрижка.
В день пропажи она была одета в голубую куртку, серый берет и голубые сапоги.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Татьяны Михайловой, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
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