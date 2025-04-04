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Акцию «Бессмертный полк» в Екатеринбурге не собираются переносить в онлайн в 2025 году
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Последние погоды акция «Бессмертный полк» в Екатеринбурге чаще проводилась в онлайн. Однако в 2025 году городские власти решили вернуться к очному формату.
Как сообщает ЕАН, власти уже определили время и маршрут для шествия. Акцию хотят провести 9 мая с 11.00 до 12.00. Планируется, что «Бессмертный полк» пройдут от улицы Толмачева до улицы Жукова.
Напомним, что в 2020 и 2021 годах акцию перенесли в онлайн из-за коронавируса. В 2022 году она состоялась в традиционном формате, но в 2023 и 2024 годах власти снова от него отказались в пользу онлайн-акций.
Как сообщает ЕАН, власти уже определили время и маршрут для шествия. Акцию хотят провести 9 мая с 11.00 до 12.00. Планируется, что «Бессмертный полк» пройдут от улицы Толмачева до улицы Жукова.
«Мы ожидаем не менее 150 тыс. человек. Действительно, запрос колоссальный со стороны населения. Люди соскучились»,
– приводит слова мэра издания.
Напомним, что в 2020 и 2021 годах акцию перенесли в онлайн из-за коронавируса. В 2022 году она состоялась в традиционном формате, но в 2023 и 2024 годах власти снова от него отказались в пользу онлайн-акций.
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