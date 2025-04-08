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Екатеринбург хотят засадить 20 тысячами саженцев хвойных растений до конца весны
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил о планах на озеленение города в 2025 году. Их он озвучил в своём телеграм-канале.
По его словам, до конца весны представители екатеринбургского лесничества высадят на территории уральской столице свыше 20 тысяч саженцев хвойных растений, а летом в городе хотят посадить цветы – в планах украсить 54 квадратных метра. Осенью «Зеленстрой» будет высаживать деревья в парках и скверах.
Кроме этого, градоначальник заявил о планах по увеличению количества особо охраняемых природных территорий. До конца года городские власти намерены наделить этим статусом скверам по улице Мичурина и имени Кирова, а также парку имени Блюхера.
По его словам, до конца весны представители екатеринбургского лесничества высадят на территории уральской столице свыше 20 тысяч саженцев хвойных растений, а летом в городе хотят посадить цветы – в планах украсить 54 квадратных метра. Осенью «Зеленстрой» будет высаживать деревья в парках и скверах.
«Все растения подбираются так, чтобы они хорошо адаптировались к городской среде»,
– написал мэр.
Кроме этого, градоначальник заявил о планах по увеличению количества особо охраняемых природных территорий. До конца года городские власти намерены наделить этим статусом скверам по улице Мичурина и имени Кирова, а также парку имени Блюхера.
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