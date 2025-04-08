Возрастное ограничение 18+

Екатеринбург хотят засадить 20 тысячами саженцев хвойных растений до конца весны

10.50 Четверг, 10 апреля 2025
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил о планах на озеленение города в 2025 году. Их он озвучил в своём телеграм-канале.

По его словам, до конца весны представители екатеринбургского лесничества высадят на территории уральской столице свыше 20 тысяч саженцев хвойных растений, а летом в городе хотят посадить цветы – в планах украсить 54 квадратных метра. Осенью «Зеленстрой» будет высаживать деревья в парках и скверах.

«Все растения подбираются так, чтобы они хорошо адаптировались к городской среде»,

– написал мэр.


Кроме этого, градоначальник заявил о планах по увеличению количества особо охраняемых природных территорий. До конца года городские власти намерены наделить этим статусом скверам по улице Мичурина и имени Кирова, а также парку имени Блюхера.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Екатеринбурге хотят протянуть трамвайную линию до Новокольцовского
08 апреля 2025
В Екатеринбурге появятся новые зоны с полным запретом на движение электросамокатов
07 апреля 2025
В 2026 году в столице Урала хотят провести «Неделю звёзд хоккея»
04 апреля 2025
В Екатеринбурге хотят создать попечительский совет Театра оперы и балета
04 апреля 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Более 22 млн рублей вернули свердловчане, оплачивая поездки в общественном транспорте через СБП
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
11:58 В здании УрФУ на проспекте Ленина сработала пожарная тревога
11:47 Семь человек пострадали в ДТП на трассе между Нижней Салдой и Алапаевском
11:07 В Екатеринбурге задержали ещё одного «бегунка» по подозрению в хищении 400 тысяч у пенсионерки
10:50 Екатеринбург хотят засадить 20 тысячами саженцев хвойных растений до конца весны
10:19 Связанного с готовившими теракт подростками юношу задержали в Екатеринбурге
09:32 На крыше «Гринвича» в Екатеринбурге вспыхнул пожар
21:09 Столетие со дня рождения Эрнста Неизвестного отмечают сегодня в Екатеринбурге
20:26 В Берёзовском раскрыто убийство 13-летней давности
19:47 У сада Казанцева появился свой телеграм-канал
19:11 Два поселковых пожара стали самыми крупными на территории Свердловской области за вторник
18:37 Сварщику в Карпинске за травму выплатили крупную компенсацию
18:21 В субботу на Химмаше расскажут про «Стальных женщин»
17:49 В Свердловская области оказалась среди регионов-лидеров по количеству случаев бешенства
17:21 В Свердловской области рассмотрят уголовное дело о незаконном обороте алкоголя
16:36 Свердловский облсуд признал законным приостановку работы пищеблока СУНЦ УрФУ
15:59 Памятник «Землякам-героям» в Ревде вернётся в парк «Победы»
15:28 ХК «Автомобилист» заявил о предвзятом судействе в матче с «Ак Барс»
13:56 Свердловское МЧС предупреждают о сильных дождях 10 и 11 апреля
13:48 Свердловская РЭК рассчитала тарифы для платных дорог
12:24 Свердловский облсуд прекратил уголовное преследование екатеринбуржца по делу о госизмене
12:17 В Камышлове неопытный водитель на «ВАЗе» столкнулся с «Газелью»
10:54 В Берёзовском мужчина по пьяни вызвал полицию и получил штраф
10:45 СК проводит проверку в связи с гибелью мужчины при пожаре в посёлке Малышева
10:28 В Екатеринбурге хозяйку захламлённой квартиры через суд вынудили расстаться с хламом
09:53 Екатеринбург выкупил физкультурно-оздоровительный комплекс «Энергетик»
09:10 При пожаре в посёлке Малышева погиб мужчина
Все новости Свердловской области
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
16:26 Представители рынка рассказали о преимуществе динамических рекламных блоков
16:01 Уфимка помогла бывшему, который ее регулярно бил, спрятать расчлененное тело нового приятеля
12:04 Байден в прощальной речи заявил, что власть президента не должна быть безграничной
11:01 В Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
10:24 Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
18:01 Предпринимателям расскажут, как развивать дело в онлайн и правильно формировать цену
16:47 СМИ сообщают о стрельбе в рязанской школе
15:23 В киберполиции назвали «стоп-слова», которые указывают на телефонных мошенников
13:54 В Пермском крае обнаружили улицы Курта Кобейна и Джона Леннона
12:08 Депутат ГД предложил признать нежелательной «идеологию бодипозитива»
Все новости России и мира
11:58 В здании УрФУ на проспекте Ленина сработала пожарная тревога
11:47 Семь человек пострадали в ДТП на трассе между Нижней Салдой и Алапаевском
11:07 В Екатеринбурге задержали ещё одного «бегунка» по подозрению в хищении 400 тысяч у пенсионерки
10:50 Екатеринбург хотят засадить 20 тысячами саженцев хвойных растений до конца весны
10:19 Связанного с готовившими теракт подростками юношу задержали в Екатеринбурге
09:32 На крыше «Гринвича» в Екатеринбурге вспыхнул пожар
21:09 Столетие со дня рождения Эрнста Неизвестного отмечают сегодня в Екатеринбурге
20:26 В Берёзовском раскрыто убийство 13-летней давности
19:47 У сада Казанцева появился свой телеграм-канал
19:11 Два поселковых пожара стали самыми крупными на территории Свердловской области за вторник
18:37 Сварщику в Карпинске за травму выплатили крупную компенсацию
18:21 В субботу на Химмаше расскажут про «Стальных женщин»
17:49 В Свердловская области оказалась среди регионов-лидеров по количеству случаев бешенства
17:21 В Свердловской области рассмотрят уголовное дело о незаконном обороте алкоголя
16:36 Свердловский облсуд признал законным приостановку работы пищеблока СУНЦ УрФУ
15:59 Памятник «Землякам-героям» в Ревде вернётся в парк «Победы»
15:28 ХК «Автомобилист» заявил о предвзятом судействе в матче с «Ак Барс»
13:56 Свердловское МЧС предупреждают о сильных дождях 10 и 11 апреля
13:48 Свердловская РЭК рассчитала тарифы для платных дорог
12:24 Свердловский облсуд прекратил уголовное преследование екатеринбуржца по делу о госизмене
12:17 В Камышлове неопытный водитель на «ВАЗе» столкнулся с «Газелью»
10:54 В Берёзовском мужчина по пьяни вызвал полицию и получил штраф
10:45 СК проводит проверку в связи с гибелью мужчины при пожаре в посёлке Малышева
10:28 В Екатеринбурге хозяйку захламлённой квартиры через суд вынудили расстаться с хламом
09:53 Екатеринбург выкупил физкультурно-оздоровительный комплекс «Энергетик»
09:10 При пожаре в посёлке Малышева погиб мужчина
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK