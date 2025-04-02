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У сада Казанцева появился свой телеграм-канал

19.47 Среда, 9 апреля 2025
Фото: телеграм канал Сад Казанцева / t.me/KazantsevGarden
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Чуть больше недели, как в Телеграме заработало «представительство» старейшего в Екатеринбурге сада-музея. Новый канал позволит узнать историю этого особого места в уральской столице, получить информацию о грядущих мероприятиях и включиться в общение с друзьями и хранителями сада.

Пока новому телеграм-каналу не хватает подписчиков (на данный момент их всего четыре десятка), ни контента (всего несколько постов и около 25 фотографий). Но зная активность и креативность причастных, можно с уверенностью говорить, что прирастать будет быстро и там, и там.
Уже сейчас из телеграм-канала Сад Казанцева | Музей истории плодового садоводства Среднего Урала можно узнать, что саду уже 100 лет, что самому старому из растущих в нём деревьев скоро тоже «стукнет» целый век и что у музея появился новый сотрудник. Есть там и анонс круглого стола по минералогии, который состоится на территории сада завтра, 10 апреля.

Напомним, что сад Казанцева расположен в исторической части города, на улице Октябрьской Революции. Он был основан бухгалтером Пышминско-Ключевского медеплавильного завода Дмитрием Казанцевым, который стал первым на Урале садоводом-селекционером. Музей плодового садоводства расположен здесь же и включает не только сад, но и усадьбу XIX-го века, где частенько проходят уютные заседания друзей сада и различные научные и культурные мероприятия (как, например, тот же завтрашний круглый стол).

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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19:47 У сада Казанцева появился свой телеграм-канал
19:11 Два поселковых пожара стали самыми крупными на территории Свердловской области за вторник
18:37 Сварщику в Карпинске за травму выплатили крупную компенсацию
18:21 В субботу на Химмаше расскажут про «Стальных женщин»
17:49 В Свердловская области оказалась среди регионов-лидеров по количеству случаев бешенства
17:21 В Свердловской области рассмотрят уголовное дело о незаконном обороте алкоголя
16:36 Свердловский облсуд признал законным приостановку работы пищеблока СУНЦ УрФУ
15:59 Памятник «Землякам-героям» в Ревде вернётся в парк «Победы»
15:28 ХК «Автомобилист» заявил о предвзятом судействе в матче с «Ак Барс»
13:56 Свердловское МЧС предупреждают о сильных дождях 10 и 11 апреля
13:48 Свердловская РЭК рассчитала тарифы для платных дорог
12:24 Свердловский облсуд прекратил уголовное преследование екатеринбуржца по делу о госизмене
12:17 В Камышлове неопытный водитель на «ВАЗе» столкнулся с «Газелью»
10:54 В Берёзовском мужчина по пьяни вызвал полицию и получил штраф
10:45 СК проводит проверку в связи с гибелью мужчины при пожаре в посёлке Малышева
10:28 В Екатеринбурге хозяйку захламлённой квартиры через суд вынудили расстаться с хламом
09:53 Екатеринбург выкупил физкультурно-оздоровительный комплекс «Энергетик»
09:10 При пожаре в посёлке Малышева погиб мужчина
08:49 На три месяца закроют улицу Библиотечную в Екатеринбурге
21:14 Екатеринбургским памятникам устроят «баню» перед юбилейным Днём Победы
20:54 Выбросившая собаку с балкона пожилая кировградка сядет на скамью подсудимых
20:16 Четыре миллиона рублей за смерть екатеринбургского электромонтёра заплатит РЖД
19:24 Более двух десятков пожаров произошло на территории Свердловской области в понедельник
18:53 Любовь к пьяным покатушкам лишила жителя Артёмовского дорогущего автомобиля
18:42 Уральские поэты станут героями воскресной прогулки по Екатеринбургу
17:57 Прокуратура нашла нарушения при расходовании бюджетных средств на ремонт школы в Серове
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