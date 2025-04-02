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У сада Казанцева появился свой телеграм-канал
Фото: телеграм канал Сад Казанцева / t.me/KazantsevGarden
Чуть больше недели, как в Телеграме заработало «представительство» старейшего в Екатеринбурге сада-музея. Новый канал позволит узнать историю этого особого места в уральской столице, получить информацию о грядущих мероприятиях и включиться в общение с друзьями и хранителями сада.
Пока новому телеграм-каналу не хватает подписчиков (на данный момент их всего четыре десятка), ни контента (всего несколько постов и около 25 фотографий). Но зная активность и креативность причастных, можно с уверенностью говорить, что прирастать будет быстро и там, и там.
Уже сейчас из телеграм-канала Сад Казанцева | Музей истории плодового садоводства Среднего Урала можно узнать, что саду уже 100 лет, что самому старому из растущих в нём деревьев скоро тоже «стукнет» целый век и что у музея появился новый сотрудник. Есть там и анонс круглого стола по минералогии, который состоится на территории сада завтра, 10 апреля.
Напомним, что сад Казанцева расположен в исторической части города, на улице Октябрьской Революции. Он был основан бухгалтером Пышминско-Ключевского медеплавильного завода Дмитрием Казанцевым, который стал первым на Урале садоводом-селекционером. Музей плодового садоводства расположен здесь же и включает не только сад, но и усадьбу XIX-го века, где частенько проходят уютные заседания друзей сада и различные научные и культурные мероприятия (как, например, тот же завтрашний круглый стол).
Пока новому телеграм-каналу не хватает подписчиков (на данный момент их всего четыре десятка), ни контента (всего несколько постов и около 25 фотографий). Но зная активность и креативность причастных, можно с уверенностью говорить, что прирастать будет быстро и там, и там.
Уже сейчас из телеграм-канала Сад Казанцева | Музей истории плодового садоводства Среднего Урала можно узнать, что саду уже 100 лет, что самому старому из растущих в нём деревьев скоро тоже «стукнет» целый век и что у музея появился новый сотрудник. Есть там и анонс круглого стола по минералогии, который состоится на территории сада завтра, 10 апреля.
Напомним, что сад Казанцева расположен в исторической части города, на улице Октябрьской Революции. Он был основан бухгалтером Пышминско-Ключевского медеплавильного завода Дмитрием Казанцевым, который стал первым на Урале садоводом-селекционером. Музей плодового садоводства расположен здесь же и включает не только сад, но и усадьбу XIX-го века, где частенько проходят уютные заседания друзей сада и различные научные и культурные мероприятия (как, например, тот же завтрашний круглый стол).
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