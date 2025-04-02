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Менее четверти вчерашних свердловских пожаров произошли в жилом секторе
Фото: МЧС по Свердловской области
Согласно сводке МЧС России о пожарах, произошедших в среду, 9 апреля, огнеборцы выезжали на 15 вызовов. И только 13% из возгораний произошло в жилом секторе. Остальные пришлись на промзоны и открытые площадки.
Самый трагический случай минувшей среды произошёл в посёлке Малышева на улице Автомобилистов: в квартире на верхнем этаже загоревшейся пятиэтажки погиб человек. Жертв могло быть и больше, если бы приехавшие на вызов пожарные первым делом не вывели из здания 9 жильцов. С задачей по пожаротушению 10 специалистов справились всего за 24 минуты, что достаточно быстро, учитывая высотность пожара и его не самый маленький масштаб (32 квадратных метра).
Гораздо более крупный пожар возник в Сосьве на улице Дорожная. Там загорелся ангар. Огонь охватил оборудование и стены строения, разросшись до 300 квадратных метров. К месту происшествия направили дюжину пожарных, которые ликвидировали возгорание за 74 минуты.
А самым необычным пожаром минувшей среды стал тот, что вспыхнул в Екатеринбурге на Сибирском тракте. Здесь пожарным пришлось тушить экскаватор, что они и сделали всего за 8 минут (по минуте на один квадратных метр от площади пожара). Как выяснилось, экскаватор вспыхнул из-за протечки технической жидкости.
Самый трагический случай минувшей среды произошёл в посёлке Малышева на улице Автомобилистов: в квартире на верхнем этаже загоревшейся пятиэтажки погиб человек. Жертв могло быть и больше, если бы приехавшие на вызов пожарные первым делом не вывели из здания 9 жильцов. С задачей по пожаротушению 10 специалистов справились всего за 24 минуты, что достаточно быстро, учитывая высотность пожара и его не самый маленький масштаб (32 квадратных метра).
Гораздо более крупный пожар возник в Сосьве на улице Дорожная. Там загорелся ангар. Огонь охватил оборудование и стены строения, разросшись до 300 квадратных метров. К месту происшествия направили дюжину пожарных, которые ликвидировали возгорание за 74 минуты.
А самым необычным пожаром минувшей среды стал тот, что вспыхнул в Екатеринбурге на Сибирском тракте. Здесь пожарным пришлось тушить экскаватор, что они и сделали всего за 8 минут (по минуте на один квадратных метр от площади пожара). Как выяснилось, экскаватор вспыхнул из-за протечки технической жидкости.
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