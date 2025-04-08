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Судьи Свердловского облсуда читают стихи о войне

20.13 Четверг, 10 апреля 2025
Стоп-кадр видео Свердловского областного суда
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Впереди — юбилейный, 80-й День Победы в Великой Отечественной войне, и многие организации уже сейчас подключаются к праздничным мероприятиям. Не остался в стороне и Свердловский областной суд.

Судьям государственного органа, конечно, привычней читать приговоры разной степени суровости и справедливости. Но по случаю грядущего праздника они решили продемонстрировать, что умеют зачитывать и стихи. В рамках запущенного облсудом проекта под названием «Строки памяти» они будут под видеозапись зачитывать стихи о войне и невосполнимых потерях, о друзьях и любимых, о трудностях и надежде на мирную жизнь. В проекте примут участие не только судьи, но и другие работники суда — приставы, помощники судий и прочие.

Получившиеся видеоролики выкладываются в Интернет на онлайн-страницах судебного органа в соцсетях. Так, первые опыты можно уже сейчас увидеть в ВК-сообществе и в телеграм-канале Свердловского областного суда.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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19:22 Госавтоинспекция Свердловской области предупреждает об опасной гололедице
18:47 В Екатеринбурге экс-полицейского обвиняют во взятках за «покровительство» в аэропорту
18:36 Менее четверти вчерашних свердловских пожаров произошли в жилом секторе
17:26 Гендиректору екатеринбургского «Гортранса» Нугаеву продлили содержание в СИЗО до 12 июня
17:12 Ученики екатеринбургской школы №85 пожаловались на насекомых в столовой
16:51 «Бегунку» и дропперу из Екатеринбурга вынесли приговор в Верхней Салде за участие в мошеннических схемах
15:53 Екатеринбургская ГАИ ищет очевидцев ДТП с электросамокатом на улице Щербакова
15:33 Осуждённую по статье о госизмене екатеринбурженку передали США
14:39 В Каменске-Уральском сотрудники ГИБДД разбираются в столкновении двух самокатчиков
13:37 Акцию «Бессмертный полк» в Екатеринбурге не собираются переносить в онлайн в 2025 году
13:11 До 10 августа закроют улицу Гоголя в Екатеринбурге
12:53 На миллион рублей суд оштрафовал бывшего налогового инспектора в Екатеринбурге за получение взяток от пекаря
11:58 В здании УрФУ на проспекте Ленина сработала пожарная тревога
11:47 Семь человек пострадали в ДТП на трассе между Нижней Салдой и Алапаевском
11:07 В Екатеринбурге задержали ещё одного «бегунка» по подозрению в хищении 400 тысяч у пенсионерки
10:50 Екатеринбург хотят засадить 20 тысячами саженцев хвойных растений до конца весны
10:19 Связанного с готовившими теракт подростками юношу задержали в Екатеринбурге
09:32 На крыше «Гринвича» в Екатеринбурге вспыхнул пожар
21:09 Столетие со дня рождения Эрнста Неизвестного отмечают сегодня в Екатеринбурге
20:26 В Берёзовском раскрыто убийство 13-летней давности
19:47 У сада Казанцева появился свой телеграм-канал
19:11 Два поселковых пожара стали самыми крупными на территории Свердловской области за вторник
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