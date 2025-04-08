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Судьи Свердловского облсуда читают стихи о войне
Стоп-кадр видео Свердловского областного суда
Впереди — юбилейный, 80-й День Победы в Великой Отечественной войне, и многие организации уже сейчас подключаются к праздничным мероприятиям. Не остался в стороне и Свердловский областной суд.
Судьям государственного органа, конечно, привычней читать приговоры разной степени суровости и справедливости. Но по случаю грядущего праздника они решили продемонстрировать, что умеют зачитывать и стихи. В рамках запущенного облсудом проекта под названием «Строки памяти» они будут под видеозапись зачитывать стихи о войне и невосполнимых потерях, о друзьях и любимых, о трудностях и надежде на мирную жизнь. В проекте примут участие не только судьи, но и другие работники суда — приставы, помощники судий и прочие.
Получившиеся видеоролики выкладываются в Интернет на онлайн-страницах судебного органа в соцсетях. Так, первые опыты можно уже сейчас увидеть в ВК-сообществе и в телеграм-канале Свердловского областного суда.
Судьям государственного органа, конечно, привычней читать приговоры разной степени суровости и справедливости. Но по случаю грядущего праздника они решили продемонстрировать, что умеют зачитывать и стихи. В рамках запущенного облсудом проекта под названием «Строки памяти» они будут под видеозапись зачитывать стихи о войне и невосполнимых потерях, о друзьях и любимых, о трудностях и надежде на мирную жизнь. В проекте примут участие не только судьи, но и другие работники суда — приставы, помощники судий и прочие.
Получившиеся видеоролики выкладываются в Интернет на онлайн-страницах судебного органа в соцсетях. Так, первые опыты можно уже сейчас увидеть в ВК-сообществе и в телеграм-канале Свердловского областного суда.
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