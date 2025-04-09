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До 10 августа закроют улицу Гоголя в Екатеринбурге

13.11 Четверг, 10 апреля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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В Екатеринбурге до 10 августа закроют движение по улице Гоголя, от Куйбышева до Малышева.

Как сообщается на официальном городском портале, там будет работать АО «Трест Уралтрансспецстрой». Компания займётся капитальным ремонтом улицы.

Планируется, что ремонтные работы начнутся 19 апреля.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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12:53 На миллион рублей суд оштрафовал бывшего налогового инспектора в Екатеринбурге за получение взяток от пекаря
11:58 В здании УрФУ на проспекте Ленина сработала пожарная тревога
11:47 Семь человек пострадали в ДТП на трассе между Нижней Салдой и Алапаевском
11:07 В Екатеринбурге задержали ещё одного «бегунка» по подозрению в хищении 400 тысяч у пенсионерки
10:50 Екатеринбург хотят засадить 20 тысячами саженцев хвойных растений до конца весны
10:19 Связанного с готовившими теракт подростками юношу задержали в Екатеринбурге
09:32 На крыше «Гринвича» в Екатеринбурге вспыхнул пожар
21:09 Столетие со дня рождения Эрнста Неизвестного отмечают сегодня в Екатеринбурге
20:26 В Берёзовском раскрыто убийство 13-летней давности
19:47 У сада Казанцева появился свой телеграм-канал
19:11 Два поселковых пожара стали самыми крупными на территории Свердловской области за вторник
18:37 Сварщику в Карпинске за травму выплатили крупную компенсацию
18:21 В субботу на Химмаше расскажут про «Стальных женщин»
17:49 В Свердловская области оказалась среди регионов-лидеров по количеству случаев бешенства
17:21 В Свердловской области рассмотрят уголовное дело о незаконном обороте алкоголя
16:36 Свердловский облсуд признал законным приостановку работы пищеблока СУНЦ УрФУ
15:59 Памятник «Землякам-героям» в Ревде вернётся в парк «Победы»
15:28 ХК «Автомобилист» заявил о предвзятом судействе в матче с «Ак Барс»
13:56 Свердловское МЧС предупреждают о сильных дождях 10 и 11 апреля
13:48 Свердловская РЭК рассчитала тарифы для платных дорог
12:24 Свердловский облсуд прекратил уголовное преследование екатеринбуржца по делу о госизмене
12:17 В Камышлове неопытный водитель на «ВАЗе» столкнулся с «Газелью»
10:54 В Берёзовском мужчина по пьяни вызвал полицию и получил штраф
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