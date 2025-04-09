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До 10 августа закроют улицу Гоголя в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге до 10 августа закроют движение по улице Гоголя, от Куйбышева до Малышева.
Как сообщается на официальном городском портале, там будет работать АО «Трест Уралтрансспецстрой». Компания займётся капитальным ремонтом улицы.
Планируется, что ремонтные работы начнутся 19 апреля.
Как сообщается на официальном городском портале, там будет работать АО «Трест Уралтрансспецстрой». Компания займётся капитальным ремонтом улицы.
Планируется, что ремонтные работы начнутся 19 апреля.
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