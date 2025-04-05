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На крыше «Гринвича» в Екатеринбурге вспыхнул пожар
Кадр из видео: МЧС Свердловской области
Сегодня утром в Екатеринбурге на крыше торгового центра «Гринвич» вспыхнул пожар. Над зданием поднялся крупный столб дыма, который было хорошо видно из разных частей города.
Как рассказали в телеграм-канале МЧС по Свердловской области, прибывшие к месту происшествия пожарно-спасательные подразделения установили, что на кровле торгового центра горели градирни системы охлаждения.
К моменту публикации пожар потушили. Пострадавших нет.
Причина возгорания неизвестна. Разбираться в произошедшем будут пожарные дознаватели.
В самом «Гринвиче» пояснили, что загорелась внешняя часть вентиляционной установки – у неё заклинило мотор.
Как рассказали в телеграм-канале МЧС по Свердловской области, прибывшие к месту происшествия пожарно-спасательные подразделения установили, что на кровле торгового центра горели градирни системы охлаждения.
К моменту публикации пожар потушили. Пострадавших нет.
«Возгорание было оперативно ликвидировано на площади 20 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало»,
– сообщили спасатели.
Причина возгорания неизвестна. Разбираться в произошедшем будут пожарные дознаватели.
В самом «Гринвиче» пояснили, что загорелась внешняя часть вентиляционной установки – у неё заклинило мотор.
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