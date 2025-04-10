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«Бегунку» и дропперу из Екатеринбурга вынесли приговор в Верхней Салде за участие в мошеннических схемах
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Верхней Салде районный суд вынес приговор двум несовершеннолетним жителям Екатеринбурга, которые участвовали в мошеннических схемах по сценарию «родственник попал в ДТП», выполняя в них роли курьера и дроппера.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, они похитили сбережения у двух пожилых женщин, 1940 и 1943 годов рождения, забрав у них в общей сложности более 680 тысяч рублей.
Один из обвиняемых выполнял роль курьера, которых также называют «бегунками». Он забрал у пенсионерок деньги, которые передавали их, думая, что таким образом спасают своих родственников от уголовной ответственности за вину в ДТП. После этого «бегунок» переводил полученные обманом средства на карты, с которых второй обвиняемый, дроппер, переводил на другие счета, чтобы ввести их в легальный гражданский оборот и тем самым создать иллюзию правомерности их использования.
Суд признал молодых людей виновными по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, с причинением значительного ущерба гражданину, а также в крупном размере, организованной группой) и по пункту «а» части 4 статьи 174.1 УК РФ (совершение финансовых операций с похищенными денежными средствами для легализации, также организованной группой).
Государственный обвинитель просил назначить одному из обвиняемых четыре года лишения свободы, а второму на четыре месяца меньше за содействие в расследовании. Однако Верхнесалдинский районный суд решил смягчить наказание обоим.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, они похитили сбережения у двух пожилых женщин, 1940 и 1943 годов рождения, забрав у них в общей сложности более 680 тысяч рублей.
Один из обвиняемых выполнял роль курьера, которых также называют «бегунками». Он забрал у пенсионерок деньги, которые передавали их, думая, что таким образом спасают своих родственников от уголовной ответственности за вину в ДТП. После этого «бегунок» переводил полученные обманом средства на карты, с которых второй обвиняемый, дроппер, переводил на другие счета, чтобы ввести их в легальный гражданский оборот и тем самым создать иллюзию правомерности их использования.
Суд признал молодых людей виновными по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, с причинением значительного ущерба гражданину, а также в крупном размере, организованной группой) и по пункту «а» части 4 статьи 174.1 УК РФ (совершение финансовых операций с похищенными денежными средствами для легализации, также организованной группой).
Государственный обвинитель просил назначить одному из обвиняемых четыре года лишения свободы, а второму на четыре месяца меньше за содействие в расследовании. Однако Верхнесалдинский районный суд решил смягчить наказание обоим.
«С учётом обстоятельств уголовного дела, личности подсудимых, смягчающих и отягчающих их вину обстоятельств, суд назначил виновным наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года каждому».
– рассказали в прокуратуре.
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