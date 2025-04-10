«Бегунку» и дропперу из Екатеринбурга вынесли приговор в Верхней Салде за участие в мошеннических схемах

– рассказали в прокуратуре.

«С учётом обстоятельств уголовного дела, личности подсудимых, смягчающих и отягчающих их вину обстоятельств, суд назначил виновным наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года каждому».