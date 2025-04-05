В Екатеринбурге экс-полицейского обвиняют во взятках за «покровительство» в аэропорту

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Бывшего сотрудника транспортной полиции будут судить по делу о взяточничестве. По версии следствия, он в течение почти двух лет покрывал незаконную деятельность в международном аэропорту «Кольцово» за денежное вознаграждение.Как сообщили в Свердловской транспортной прокуратуре, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-сотрудника полиции. Речь идёт о младшем инспекторе специализированного отделения, который, по данным следствия, в период с декабря 2020 года по сентябрь 2022 года получил от иностранных граждан взятки на общую сумму более 80 тысяч рублей. Взамен полицейский игнорировал нарушения и фактически предоставлял «покровительство» — не препятствовал ведению нелегальной предпринимательской деятельности на территории аэропорта. Поскольку вменяемые ему действия он совершал, будучи должностным лицом, тяжесть обвинения это усугубляет.Уголовное дело направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Фигурант обвиняется по части 3 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации — получение взятки должностным лицом за заведомо незаконные действия или бездействие. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы со штрафом и возможным лишением права занимать определённые должности.