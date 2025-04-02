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В субботу на Химмаше расскажут про «Стальных женщин»
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В конце текущей недели, 12 апреля, по одному из самых самобытных жилых районов Екатеринбурга пройдёт экскурсия. Пеший тур «Стальные женщины Химмаша» расскажет о свердловчанках, принимавших самое активное участие в становлении местного завода и всего района.
Главными героинями экскурсии станут женщины, чьи биографии могли бы стать основой для романов или фильмов. Это и внучка известного писателя, и супруга первого президента, и дочери репрессированных, и кораблестроительница, лично участвовавшая в сносе бараков. Их объединяет одно — железный характер, невероятная стойкость и... причастность к истории Химмаша.
Особое внимание организаторы уделят улице Грибоедова, облик которой сформировали женщины-архитекторы. Участники экскурсии узнают, как здесь создавалась инфраструктура, как в послевоенные годы женщины осваивали мужские профессии, поднимали завод и строили дома.
А начнётся экскурсия на заводской площади «Уралхиммаша» (переулок Хибиногорский, 33а). Финишем же её станет плотина Нижне-Исетского пруда. Продолжительность маршрута — около двух часов.
Участие возможно только по предварительной регистрации. Начало экскурсии — ровно в полдень.
Главными героинями экскурсии станут женщины, чьи биографии могли бы стать основой для романов или фильмов. Это и внучка известного писателя, и супруга первого президента, и дочери репрессированных, и кораблестроительница, лично участвовавшая в сносе бараков. Их объединяет одно — железный характер, невероятная стойкость и... причастность к истории Химмаша.
Особое внимание организаторы уделят улице Грибоедова, облик которой сформировали женщины-архитекторы. Участники экскурсии узнают, как здесь создавалась инфраструктура, как в послевоенные годы женщины осваивали мужские профессии, поднимали завод и строили дома.
А начнётся экскурсия на заводской площади «Уралхиммаша» (переулок Хибиногорский, 33а). Финишем же её станет плотина Нижне-Исетского пруда. Продолжительность маршрута — около двух часов.
Участие возможно только по предварительной регистрации. Начало экскурсии — ровно в полдень.
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