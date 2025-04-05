Госавтоинспекция Свердловской области предупреждает об опасной гололедице

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Свердловская государственная инспекция безопасности дорожного движения обратилась к автомобилистам с предупреждением: в ближайшие сутки в регионе ожидаются резкие перепады температуры и осадки. Это может привести к образованию гололедицы.В подобных погодных условиях резко повышается риск дорожно-транспортных происшествий, особенно в вечерние и ночные часы. По данным синоптиков, уже сегодня вечером и ночью температура воздуха в Свердловской области опуститься ниже нуля. На фоне прошедших осадков это может создать на проезжей части тонкую ледяную корку, незаметную на первый взгляд, но крайне опасную для водителей.ГИБДД напоминает: управлять автомобилем в условиях гололёда требует максимальной собранности. Рекомендуется снизить скорость, увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта, избегать резких манёвров и торможений. Особое внимание стоит уделить участкам дорог с пониженной видимостью и тем, где отсутствует противогололёдная обработка.Ситуацию на свердловских дорогах может усугубить то обстоятельство, что многие водители, обрадованные весенней оттепелью, уже успели сменить летнюю резину на зимнюю. Им особенно рекомендуется быть в ближайшие сутки максимально осторожными при управлении авто.