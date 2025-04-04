Возрастное ограничение 18+
Осуждённую по статье о госизмене екатеринбурженку передали США
Фото: прокуратура Свердловской области
Уроженка уральской столицы с гражданством США Ксения Карелина (Хавана), приговорённая Свердловским областным судом к 12 годам колонии общего режима по статье 275 УК, обменяна на Артура Петрова – гражданина Германии и России, задержанного в 2023 году на Кипре по запросу американских властей.
Об этом сообщил Wall Street Journal, позже информацию подтвердили в ФСБ.
Обмен заключёнными произошёл сегодня утром в аэропорту столицы ОАЭ Абу-Даби. Ксения Карелина перед освобождением была помилована Владимиром Путиным, добавили в ФСБ.
Карелина была признана виновной в госизмене из-за перевода в один из украинских благотворительных фондов, совершённого 24 февраля 2022 года, сообщала её защита. Дело рассматривалось в закрытом режиме.
О том, что Карелину могут готовить к обмену, впервые сообщили в ноябре 2024 года. Тогда же в качестве человека, которого хотят взамен получить власти России, был назван Артур Петров.
Об этом сообщил Wall Street Journal, позже информацию подтвердили в ФСБ.
Обмен заключёнными произошёл сегодня утром в аэропорту столицы ОАЭ Абу-Даби. Ксения Карелина перед освобождением была помилована Владимиром Путиным, добавили в ФСБ.
Карелина была признана виновной в госизмене из-за перевода в один из украинских благотворительных фондов, совершённого 24 февраля 2022 года, сообщала её защита. Дело рассматривалось в закрытом режиме.
О том, что Карелину могут готовить к обмену, впервые сообщили в ноябре 2024 года. Тогда же в качестве человека, которого хотят взамен получить власти России, был назван Артур Петров.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Сорвавшая злость на новорождённой дочке жительница Нижнего Тагила ответит перед судом
01 апреля 2025
01 апреля 2025
К четырем годам приговорили экс-сотрудницу екатеринбургской полиции за организацию незаконной миграции
01 апреля 2025
01 апреля 2025