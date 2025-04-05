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На миллион рублей суд оштрафовал бывшего налогового инспектора в Екатеринбурге за получение взяток от пекаря
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге Железнодорожный районный суд наказал бывшего налогового инспектора, получавшего взятки от пекаря.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, бывший инспектор отдела оперативного контроля одной из межрайонных инспекций ФНС России по Свердловской области был обязан проверять, как предприниматели соблюдают закон о применении контрольно-кассовой техники и использовании бланков строгой отчетности при осуществлении наличных расчетов, но, как выяснилось в один момент, делал это недобросовестно.
Было установлено, что с января 2019 года по сентябрь 2021 года обвиняемый получил от пекаря 48 тысяч рублей. Предприниматель переводил ему по три тысячи рублей каждый месяц, чтобы его не привлекали к ответственности за то, что он не использует кассовый аппарат, который по закону был должен использовать.
Когда всё вскрылось, на инспектора возбудили уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ – получение должностным лицом лично взятки за незаконное бездействие. Свою вину он признал.
Государственный обвинитель просил ему назначить четыре года в исправительной колонии и штраф в размере пятикратной суммы взятки – 240 тысяч рублей. Однако суд решил наказать его только штрафом в размере 1 миллиона рублей, а вместе с тем лишил права занимать должности в органах налоговой службы на 3 года.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, бывший инспектор отдела оперативного контроля одной из межрайонных инспекций ФНС России по Свердловской области был обязан проверять, как предприниматели соблюдают закон о применении контрольно-кассовой техники и использовании бланков строгой отчетности при осуществлении наличных расчетов, но, как выяснилось в один момент, делал это недобросовестно.
Было установлено, что с января 2019 года по сентябрь 2021 года обвиняемый получил от пекаря 48 тысяч рублей. Предприниматель переводил ему по три тысячи рублей каждый месяц, чтобы его не привлекали к ответственности за то, что он не использует кассовый аппарат, который по закону был должен использовать.
Когда всё вскрылось, на инспектора возбудили уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ – получение должностным лицом лично взятки за незаконное бездействие. Свою вину он признал.
Государственный обвинитель просил ему назначить четыре года в исправительной колонии и штраф в размере пятикратной суммы взятки – 240 тысяч рублей. Однако суд решил наказать его только штрафом в размере 1 миллиона рублей, а вместе с тем лишил права занимать должности в органах налоговой службы на 3 года.
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