В Екатеринбурге осудят водителя за ДТП с пострадавшим
Происшествия
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге перед судом предстанет мужчина, который в состоянии опьянения сел за руль и допустил ДТП. В результате аварии пострадал человек. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
По версии следствия, ночью 21 мая прошлого года обвиняемый управлял автомобилем, не имея водительских прав и находясь в состоянии опьянения. В автомобиле на заднем сидении находился пассажир, который не пристегнулся ремнем безопасности. На 22-м километре трассы Екатеринбург – Полевской водитель заснул, потерял контроль над управлением, допустил съезд на обочину, а затем занос машины с последующим выездом за пределы дороги. После этого автомобиль перевернулся.
В результате ДТП пострадал пассажир. У него диагностировали оскольчатый перелом С2 (шейного) позвонка. Эксперты расценили травму как причинившую тяжкий вред здоровью человека.
Обвиняемый признал вину в полном объеме. Уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
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По версии следствия, ночью 21 мая прошлого года обвиняемый управлял автомобилем, не имея водительских прав и находясь в состоянии опьянения. В автомобиле на заднем сидении находился пассажир, который не пристегнулся ремнем безопасности. На 22-м километре трассы Екатеринбург – Полевской водитель заснул, потерял контроль над управлением, допустил съезд на обочину, а затем занос машины с последующим выездом за пределы дороги. После этого автомобиль перевернулся.
В результате ДТП пострадал пассажир. У него диагностировали оскольчатый перелом С2 (шейного) позвонка. Эксперты расценили травму как причинившую тяжкий вред здоровью человека.
Обвиняемый признал вину в полном объеме. Уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
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