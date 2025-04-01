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В Каменске-Уральском сотрудники ГИБДД разбираются в столкновении двух самокатчиков
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Каменске-Уральском сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах ДТП с участием двух самокатчиков, один из которых ехал на обычном самокате, а другом на электрическом.
Как сообщили Вечерним ведомостям в управлении ГИБДД по Свердловской области, инцидент, о котором идёт речь, произошёл во вторник, 8 апреля, примерно в 16.55 в районе 29-го дома по улице Челябинской. Там 16-летний подросток на электросамокате, сбил 6-летнего мальчика на обычном самокате и уехал. В результате ДТП ребёнок получил серьёзные травмы головы, с которыми его госпитализировали в городскую больницу.
Позже личность подростка, сбившего мальчика, удалось установить. Как участника ДТП, его пригласили на беседу в ГИБДД, в ходе которой он рассказал, что пытался объехать ребёнка, но не смог. Вероятно, мальчик тоже пытался маневрировать, чтобы избежать столкновения, что в итоге привело к противоположному результату.
Подросток признался, что он испугался, когда увидел, что мальчик упал и у него пошла кровь. Юноша рассказал, что после этого оставил электросамокат на ближайшей парковке и поспешил домой.
По факту аварии проводится проверка.
Как сообщили Вечерним ведомостям в управлении ГИБДД по Свердловской области, инцидент, о котором идёт речь, произошёл во вторник, 8 апреля, примерно в 16.55 в районе 29-го дома по улице Челябинской. Там 16-летний подросток на электросамокате, сбил 6-летнего мальчика на обычном самокате и уехал. В результате ДТП ребёнок получил серьёзные травмы головы, с которыми его госпитализировали в городскую больницу.
Позже личность подростка, сбившего мальчика, удалось установить. Как участника ДТП, его пригласили на беседу в ГИБДД, в ходе которой он рассказал, что пытался объехать ребёнка, но не смог. Вероятно, мальчик тоже пытался маневрировать, чтобы избежать столкновения, что в итоге привело к противоположному результату.
Подросток признался, что он испугался, когда увидел, что мальчик упал и у него пошла кровь. Юноша рассказал, что после этого оставил электросамокат на ближайшей парковке и поспешил домой.
По факту аварии проводится проверка.
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