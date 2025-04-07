Шайку екатеринбургских подростков осудят за хулиганство

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту хулиганства с применением насилия, совершённого группой несовершеннолетних. Инцидент произошёл вечером 9 апреля возле одного из жилых домов по улице Крауля.Как сообщили в СК по Свердловской области, группа подростков совершила антиобщественные действия, сопровождавшиеся насилием в отношении граждан. При этом тинейджерами использовались предметы, которые могли представлять опасность и выполнять функцию оружия. Уголовное дело возбуждено по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации — хулиганство, совершённое группой лиц по предварительному сговору с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия.Следствием уже установлены личности трёх причастных. Все трое — местные жители 2009, 2010 и 2011 годов рождения. В настоящее время решается вопрос об их процессуальном задержании. Подростки находятся под контролем следственных органов, с ними и их законными представителями проводятся соответствующие действия.Следователи Верх-Исетского районного отдела продолжают комплекс мероприятий: допрашиваются свидетели, изымаются записи с камер видеонаблюдения, проводится экспертиза использованных предметов. Особое внимание уделяется установлению мотивов и степени участия каждого фигуранта.