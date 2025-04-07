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Шайку екатеринбургских подростков осудят за хулиганство

19.48 Четверг, 10 апреля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
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В Екатеринбурге Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту хулиганства с применением насилия, совершённого группой несовершеннолетних. Инцидент произошёл вечером 9 апреля возле одного из жилых домов по улице Крауля.

Как сообщили в СК по Свердловской области, группа подростков совершила антиобщественные действия, сопровождавшиеся насилием в отношении граждан. При этом тинейджерами использовались предметы, которые могли представлять опасность и выполнять функцию оружия. Уголовное дело возбуждено по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации — хулиганство, совершённое группой лиц по предварительному сговору с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия.

Следствием уже установлены личности трёх причастных. Все трое — местные жители 2009, 2010 и 2011 годов рождения. В настоящее время решается вопрос об их процессуальном задержании. Подростки находятся под контролем следственных органов, с ними и их законными представителями проводятся соответствующие действия.

Следователи Верх-Исетского районного отдела продолжают комплекс мероприятий: допрашиваются свидетели, изымаются записи с камер видеонаблюдения, проводится экспертиза использованных предметов. Особое внимание уделяется установлению мотивов и степени участия каждого фигуранта.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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Более 22 млн рублей вернули свердловчане, оплачивая поездки в общественном транспорте через СБП
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19:48 Шайку екатеринбургских подростков осудят за хулиганство
19:22 Госавтоинспекция Свердловской области предупреждает об опасной гололедице
18:47 В Екатеринбурге экс-полицейского обвиняют во взятках за «покровительство» в аэропорту
18:36 Менее четверти вчерашних свердловских пожаров произошли в жилом секторе
17:26 Гендиректору екатеринбургского «Гортранса» Нугаеву продлили содержание в СИЗО до 12 июня
17:12 Ученики екатеринбургской школы №85 пожаловались на насекомых в столовой
16:51 «Бегунку» и дропперу из Екатеринбурга вынесли приговор в Верхней Салде за участие в мошеннических схемах
15:53 Екатеринбургская ГАИ ищет очевидцев ДТП с электросамокатом на улице Щербакова
15:33 Осуждённую по статье о госизмене екатеринбурженку передали США
14:39 В Каменске-Уральском сотрудники ГИБДД разбираются в столкновении двух самокатчиков
13:37 Акцию «Бессмертный полк» в Екатеринбурге не собираются переносить в онлайн в 2025 году
13:11 До 10 августа закроют улицу Гоголя в Екатеринбурге
12:53 На миллион рублей суд оштрафовал бывшего налогового инспектора в Екатеринбурге за получение взяток от пекаря
11:58 В здании УрФУ на проспекте Ленина сработала пожарная тревога
11:47 Семь человек пострадали в ДТП на трассе между Нижней Салдой и Алапаевском
11:07 В Екатеринбурге задержали ещё одного «бегунка» по подозрению в хищении 400 тысяч у пенсионерки
10:50 Екатеринбург хотят засадить 20 тысячами саженцев хвойных растений до конца весны
10:19 Связанного с готовившими теракт подростками юношу задержали в Екатеринбурге
09:32 На крыше «Гринвича» в Екатеринбурге вспыхнул пожар
21:09 Столетие со дня рождения Эрнста Неизвестного отмечают сегодня в Екатеринбурге
20:26 В Берёзовском раскрыто убийство 13-летней давности
19:47 У сада Казанцева появился свой телеграм-канал
19:11 Два поселковых пожара стали самыми крупными на территории Свердловской области за вторник
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