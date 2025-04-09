Возрастное ограничение 18+
Семь человек пострадали в ДТП на трассе между Нижней Салдой и Алапаевском
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Семь человек пострадали в утреннем ДТП на трассе, связывающей Нижнюю Салду и Алапаевск. Там столкнулись Toyota RAV4 и Fiat Doblò.
Проведение доследственной проверки в связи с аварией с семью пострадавшими под свой контроль городская прокуратура Алапаевска, сообщили в прокуратуре Свердловской области.
По предварительным данным, 49-летний водитель Toyota RAV4 выехал на встречную полосу, где столкнулся с Fiat Doblò, за рулём которого был 71-летний пенсионер. В результате ДТП пострадали оба водителя и их пассажиры. Известно, что среди пострадавших двое детей 13 и 14 лет.
В региональном Минздраве сообщили, всех пострадавших госпитализировали в Алапаевскую городскую больницу.
Там также рассказали, что для помощи в алапаевской больнице вертолётом была выслана бригада в составе травматологов, хирургов, нейрохирурга, анестезиологов. Кроме них, к больнице подъезжает бригада восточного филиала Территориального центра медицины катастроф.
Проведение доследственной проверки в связи с аварией с семью пострадавшими под свой контроль городская прокуратура Алапаевска, сообщили в прокуратуре Свердловской области.
По предварительным данным, 49-летний водитель Toyota RAV4 выехал на встречную полосу, где столкнулся с Fiat Doblò, за рулём которого был 71-летний пенсионер. В результате ДТП пострадали оба водителя и их пассажиры. Известно, что среди пострадавших двое детей 13 и 14 лет.
«Четыре взрослых участника происшествия находятся в реанимационном отделении. Информация продолжает уточняться»,
– передают в областном УГИБДД.
В региональном Минздраве сообщили, всех пострадавших госпитализировали в Алапаевскую городскую больницу.
«Двое взрослых и один ребёнок находятся в тяжёлом состоянии. Состояние остальных пострадавших оценивается как средней тяжести. Пациента 2008 года рождения врачи в настоящее время оперируют»,
– говорят в Минздраве.
Там также рассказали, что для помощи в алапаевской больнице вертолётом была выслана бригада в составе травматологов, хирургов, нейрохирурга, анестезиологов. Кроме них, к больнице подъезжает бригада восточного филиала Территориального центра медицины катастроф.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловской области за сутки зарегистрировано 90 ДТП, восемь человек получили травмы
06 апреля 2025
06 апреля 2025