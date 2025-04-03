Возрастное ограничение 18+
В здании УрФУ на проспекте Ленина сработала пожарная тревога
Фото: Дарья Суродина / Вечерние ведомости
Сегодня утром здание УрФУ на проспекте Ленина эвакуировали из-за пожарной тревоги. Она оказалась учебной.
По словам студентов, звуковая сигнализация сработала только в корпусе на Тургенева, 4. В основном здании на проспекте Ленина, 51 только мигали таблички со словом «Выход». На Ленина покинуть здание студентов попросил охранник, пишет Е1.
К моменту публикации студентам разрешили вернуться обратно.
Позже в телеграм-канале УрФУ сообщили, что в апреле у них проходит месячник пожарной безопасности, предупредив, что учебная эвакуация запланирована не только в корпусах университета, но и в общежитиях.
По словам студентов, звуковая сигнализация сработала только в корпусе на Тургенева, 4. В основном здании на проспекте Ленина, 51 только мигали таблички со словом «Выход». На Ленина покинуть здание студентов попросил охранник, пишет Е1.
К моменту публикации студентам разрешили вернуться обратно.
Позже в телеграм-канале УрФУ сообщили, что в апреле у них проходит месячник пожарной безопасности, предупредив, что учебная эвакуация запланирована не только в корпусах университета, но и в общежитиях.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Куда сходить в Екатеринбурге с 7 по 13 апреля?
06 апреля 2025
06 апреля 2025