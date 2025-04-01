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Ученики екатеринбургской школы №85 пожаловались на насекомых в столовой
Фото: «Екатеринбург ЧП» / t.me/chp_ekb
В столице Урала учащиеся школы №85 утверждают, что у них в столовой антисанитария. Телеграм-канал «Екатеринбург ЧП» опубликовал фотографии, присланные школьниками, на которых видно опарыша в компоте и тараканов в углу помещения.
Дети заявляют, что это не первый случай. Насекомых якобы видели и ранее.
Действительно ли фотографии были сделаны в екатеринбургской школе, пока точно неизвестно. Официальных комментариев касательно утверждений учеников ещё не было.
Дети заявляют, что это не первый случай. Насекомых якобы видели и ранее.
«Буквально несколько дней назад нашли тараканов в столовой, это уже не первый раз, директрисе вообще всё равно. Ещё кто-то нашёл опарыша в компоте»,
– приводят слова учеников в телеграм-канале.
Действительно ли фотографии были сделаны в екатеринбургской школе, пока точно неизвестно. Официальных комментариев касательно утверждений учеников ещё не было.
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