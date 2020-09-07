В Екатеринбурге казак угрожал фотографу разбить камеру

09.39 Четверг, 10 сентября 2020
Происшествия
Фото: Леонид Ирхин
Екатеринбургский фотограф Леонид Ирхин написал заявление в полицию на казака, который патрулировал Плотинку, пишет E1.RU.

Ирхин рассказал, что казак угрожал разбить его камеру.

«Я увидел казака, подошел, сфоткал его, а он с матом говорит: давай удаляй, а то камеру тебе разобью. Я позвонил по номеру 112, объяснил, что мне угрожают. Он не выдержал такого морального давления и ушел. Когда уходил, позвонил кому-то по телефону. Не прошло и пятнадцати минут — и они уже вчетвером тут. Ходят по Ленина взад-вперед», — заявил он.

Прибывшие на место инцидента полицейские привезли фотографа в отдел, где он написал заявление.

«Пусть казачье сообщество придет и посмотрит, кто тут ходит и позорит славное звание казаков. У нас тут есть кому патрулировать, нам тут лишних патрулей не надо. Я часто здесь фотографирую, но никто не угрожал мне еще разбить камеру, не просил удалить фото в грубой форме», — отметил Ирхин.

Напомним, что казаки начали патрулировать город в связи с «Неделей гордости ЛГБТ», которая сейчас проходит в Екатеринбурге. Ранее они задержали студента УрФУ из-за яркого внешнего вида и довели до слез девушку-волонтера, заподозрив в ней представительницу ЛГБТ.
Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости
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