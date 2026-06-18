Возрастное ограничение 18+
Три попытки найти приватизатора на национализированный свердловский завод Малика Гайсина оказались безуспешными
Фото: скриншот с сайта ГИС Торги
Накануне были подведены итоги очередного аукциона по продаже национализированных акций Красногвардейского кранового завода, что находится на улице Дзержинского в посёлке Красногвардейском Артёмовского района Свердловской области.
Итоги неутешительны — ни одного участника на торги не заявилось.
Аукцион в электронной форме по продаже акций в размере 49,998869 % уставного капитала Акционерного общества «Красногвардейский крановый завод» не состоялся
— следует из информации в системе ГИС Торги.
Акции завода продавали за 64 миллиона 732 тысячи рублей. Вероятно, при следующем выставлении на торги стартовую цену снизят.
Красногвардейский крановый завод занимается производством кошек, мостовых электрических и ручных кранов, кранов-штабелеров, ручных червячных талей и тягово-монтажных механизмов.
Про национализацию Красногвардейского кранового завода писали (к слову, единственные среди всех СМИ) в начале этого года. Это один из множества активов, изъятых у экс-депутата Госдумы от Свердловской области Малика Гайсина. Мероприятие для возрастной категории 18+
Итоги неутешительны — ни одного участника на торги не заявилось.
Аукцион в электронной форме по продаже акций в размере 49,998869 % уставного капитала Акционерного общества «Красногвардейский крановый завод» не состоялся
— следует из информации в системе ГИС Торги.
Акции завода продавали за 64 миллиона 732 тысячи рублей. Вероятно, при следующем выставлении на торги стартовую цену снизят.
Красногвардейский крановый завод занимается производством кошек, мостовых электрических и ручных кранов, кранов-штабелеров, ручных червячных талей и тягово-монтажных механизмов.
Про национализацию Красногвардейского кранового завода писали (к слову, единственные среди всех СМИ) в начале этого года. Это один из множества активов, изъятых у экс-депутата Госдумы от Свердловской области Малика Гайсина. Мероприятие для возрастной категории 18+
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