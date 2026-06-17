Возрастное ограничение 18+
Более 230 тысяч свердловчан прошли обучение финансовой грамотности
Фото: Вечерние ведомости
Более 230 тысяч жителей Свердловской области приняли участие во Всероссийской просветительской эстафете «Мои финансы». Проект охватил 62 муниципалитета региона, сообщили в областном департаменте информационной политики.
С лета 2024 года Региональный центр финансовой грамотности организовал более 2,5 тысячи лекций, игр и квестов. Занятия проходят очно и онлайн в школах, детских садах, библиотеках, клубах и муниципальных учреждениях.
Наиболее активно к проекту присоединились Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Арамиль и Невьянск. В Екатеринбурге провели более 200 мероприятий. Участниками эстафеты становятся жители всех возрастов – от дошкольников до пенсионеров.
Сейчас проходит девятый этап проекта, посвященный защите от кибермошенников. До 1 августа участникам расскажут, как распознавать недостоверные финансовые советы, действовать при взломе социальных сетей и защищать персональные данные и деньги. Мероприятие для возрастной категории 18+
С лета 2024 года Региональный центр финансовой грамотности организовал более 2,5 тысячи лекций, игр и квестов. Занятия проходят очно и онлайн в школах, детских садах, библиотеках, клубах и муниципальных учреждениях.
Наиболее активно к проекту присоединились Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Арамиль и Невьянск. В Екатеринбурге провели более 200 мероприятий. Участниками эстафеты становятся жители всех возрастов – от дошкольников до пенсионеров.
Сейчас проходит девятый этап проекта, посвященный защите от кибермошенников. До 1 августа участникам расскажут, как распознавать недостоверные финансовые советы, действовать при взломе социальных сетей и защищать персональные данные и деньги. Мероприятие для возрастной категории 18+
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