Более 230 тысяч свердловчан прошли обучение финансовой грамотности

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Более 230 тысяч жителей Свердловской области приняли участие во Всероссийской просветительской эстафете «Мои финансы». Проект охватил 62 муниципалитета региона, сообщили в областном департаменте информационной политики.С лета 2024 года Региональный центр финансовой грамотности организовал более 2,5 тысячи лекций, игр и квестов. Занятия проходят очно и онлайн в школах, детских садах, библиотеках, клубах и муниципальных учреждениях.Наиболее активно к проекту присоединились Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Арамиль и Невьянск. В Екатеринбурге провели более 200 мероприятий. Участниками эстафеты становятся жители всех возрастов – от дошкольников до пенсионеров.Сейчас проходит девятый этап проекта, посвященный защите от кибермошенников. До 1 августа участникам расскажут, как распознавать недостоверные финансовые советы, действовать при взломе социальных сетей и защищать персональные данные и деньги. Мероприятие для возрастной категории 18+