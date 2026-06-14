Спрос на посуточную аренду в Екатеринбурге за год вырос почти на треть

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Екатеринбург вошел в число крупнейших российских рынков краткосрочной аренды жилья. По данным сервиса «Авито Путешествия», в первом квартале 2026 года количество оплаченных бронирований посуточного жилья в городе выросло на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Как сообщили на конференции «Краткосрочно», которая прошла сегодня, 16 июня, в Екатеринбурге, туристический поток в Свердловскую область за последний год увеличился на 25%. Регион сохраняет высокий спрос со стороны деловых туристов, участников выставок, форумов и других мероприятий, а также самостоятельных путешественников.По данным аналитиков, Екатеринбург занимает шестое место в России по количеству бронирований посуточного жилья. Впереди находятся Москва, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар и Сочи.Предложение на рынке краткосрочной аренды в Екатеринбурге также продолжает расти. За год число доступных объектов увеличилось на 9%. Такой же показатель зафиксирован в Тюмени, тогда как лидером по динамике стала Пермь с ростом предложения на 18%, а Челябинск показал увеличение на 12%.Средняя стоимость аренды жилья в Екатеринбурге составляет 3 551 рубль за ночь. Это самый высокий показатель среди крупных городов Уральского федерального округа. Для сравнения, в Тюмени средняя цена ночи составляет 2 783 рубля, в Перми - 2 775 рублей, в Челябинске - 2 677 рублей. При этом за год стоимость проживания в Екатеринбурге выросла лишь на 0,5%, что свидетельствует о стабильности рынка.По данным исследования, жители и гости региона все чаще выбирают для поездок квартиры и дома вместо гостиниц. Посуточное жилье предпочитают 47% путешественников, тогда как в отелях обычно останавливаются 35%, а в хостелах - 9%. Среди преимуществ такого формата размещения эксперты называют возможность экономить на проживании, пользоваться кухней и путешествовать вместе с домашними животными.Также изменилось поведение гостей города. Среднее окно бронирования жилья в Екатеринбурге увеличилось на 13%, что говорит о более раннем планировании поездок. Наиболее популярными районами для размещения остаются Чкаловский, Ленинский, Октябрьский, Железнодорожный и Академический.Самый заметный рост спроса на посуточное жилье зафиксирован в Орджоникидзевском районе (+36%), Октябрьском (+35%) и Верх-Исетском (+30%).По словам руководителя группы по работе с партнерами «Авито Путешествий» Дарьи Савичевой, посуточная аренда остается востребованным форматом как среди туристов, так и среди тех, кто приезжает в Екатеринбург по работе, на обучение или различные мероприятия. Мероприятие для возрастной категории 18+