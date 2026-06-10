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На Свердловской железной дороге отмечают контейнерный бум

19.28 Понедельник, 15 июня 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
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Свердловская железная дорога подвела итоги контейнерных перевозок за первые пять месяцев года. По сводным данным выяснилось, что в период с января по май со станций СвЖД было отправлено почти 174 тысячи груженых и порожних контейнеров.

Указанные объёмы включают как перевозки внутри страны, так и экспортные отправки. Лидером по номенклатуре грузов стали химикаты и сода, занявшие почти 50,7 тысячи двадцатифутового эквивалента (это условная единица измерения вместимости контейнера, принятая на железной дороге). На втором месте расположились химические и минеральные удобрения с показателем 13,5 тысячи. Замыкает тройку лидеров нефть и нефтепродукты — 9,9 тысячи контейнеров ДФЭ. Лесные грузы также показали высокий результат, достигнув отметки в 9,4 тысячи. Бумагу за 5 месяцев года перевезли в объёме 7,8 тысячи ДФЭ, а зерно — 7,7 тысячи контейнеров.

Как отмечают на СвЖД, объёмы многих грузов показали заметную положительную динамику. Так, перевозки зерна выросли на 22,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ещё более стремительный рост продемонстрировали огнеупоры — плюс 24,3 процента. Такие темпы говорят о растущем спросе на контейнеризацию самых разных видов продукции. Всего за пять месяцев в контейнерах СвЖД перевезла 2,4 миллиона тонн различных грузов.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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