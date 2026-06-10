Пассажира рейса «Баку – Екатеринбург» остановили с 18 флаконами духов

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Инспекторы таможенного поста Кольцово остановили пассажира, прилетевшего в Екатеринбург из Баку с 18 флаконами духов в багаже. Их количество превышало допустимое для «личного пользования», но они не были задекларированы.Об этом Вечерним ведомостям рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления. По словам мужчины, он привёз духи из собственного магазина в подарок для коллег из нефтехимической компании, в которой он работает.Начальник таможенного поста Кольцово Сергей Боровик пояснил, что нет запрета на провоз подарков родственникам или друзьям, но в данной ситуации количество и ассортимент продукции указывали на то, что это была коммерческая партия, поэтому пассажиру не поверили. В итоге на мужчину составили протокол по части 1 статьи 16.2 КоАП России – недекларирование товаров. Мероприятие для возрастной категории 18+