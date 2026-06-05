За год объём ипотечных просрочек на вторичном рынке Свердловской области вырос на 117%

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области объём просрочек по ипотеке на вторичном рынке жилья вырос более чем в два раза.По данным «Делового консультанта», динамика роста задолженности в прошлом году составила 117%: с 2,345 миллиарда рублей на 1 января 2025 года до 5,082 миллиарда на 1 января 2026 года. При этом с начала 2026 года объём ипотечной задолженности вырос на 11%: с 5,082 миллиарда в начале года до 5,638 миллиарда на 1 мая.В других регионах УрФО годовая динамика по росту объёма проблемных ипотек оказалась выше: в ЯНАО рост составил 234% (17% с начала года), в ХМАО – 232% (10%), в Тюменской области (без учёта ХМАО и ЯНАО) – 162% (18%), в Челябинской области – 155% (6%), в Курганской области – 126% (15%). Общий объём задолженности в УрФО, по данным ресурса, составил 19,274 миллиарда рублей, а по стране – 209,151 миллиарда рублей.Аналитики объясняют рост ипотечной задолженности ростом числа заёмщиков, сталкивающихся с финансовыми трудностями, которые не могут быть преодолены в течение полугода (стандартный льготный период). Также на статистику сказывается стагнация на рынке недвижимости: сроки реализации залоговых квартир значительно увеличились на фоне низкого спроса.В качестве ещё одной причины увеличения просроченной задолженности по ипотеке эксперты указывают веру должников в рекламу «избавления от долгов» путём банкротства должника. Мероприятие для возрастной категории 18+