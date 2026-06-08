Каждый пятый работник на Урале учится за счёт работодателя

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Жители Уральского федерального округа оценивают ежегодные затраты на обучение сотрудников в 38 тысяч рублей. Об этом говорится в исследовании команд «Авито Рекламы» и «Авито Работы».По данным Авито, работодатель полностью или частично оплачивал обучение каждому пятому работающему респонденту из УрФО (21%): полностью – 15%, частично – 5%. Ещё у 25% такая возможность есть, но за последний год они ею не воспользовались. У 45% опрошенных работодатель не оплачивает обучение вовсе.Наиболее популярный формат – онлайн-курсы: их предпочли 28% респондентов. Следом идут корпоративные программы внутри компании (16%), наставничество (15%) и индивидуальные занятия с экспертом (14%).Главная цель обучения для большинства – повышение квалификации в текущей профессии (44%). Освоить новые рабочие инструменты хотят 28%, получить навыки для карьерного роста – 25%.«Для рекламодателей это важный сигнал: аудитория приходит в категорию уже с понятным запросом. Реклама в таком сценарии помогает быстрее показать подходящий курс, тренинг или программу», – отмечает директор «Авито Рекламы» и стратегических партнёрств Яков Пейсахзон.19% уральцев считают, что на обучение сотрудника достаточно выделять до 10 тысяч рублей в год, 30% – от 10 до 30 тысяч, 27% – от 30 до 50 тысяч, 19% – от 50 до 100 тысяч, 6% – более 100 тысяч. Средняя оценка составила 38 045 рублей в год.«Программы обучения за счёт работодателя способствуют повышению квалификации сотрудников и формированию внутреннего кадрового резерва. 15% работающих россиян хотели бы использовать такое обучение для перехода на другую должность внутри компании, а 12% – для развития управленческих навыков. Таким образом, обучение становится для работодателей практическим инструментом органичного развития команды», – добавил директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов. Мероприятие для возрастной категории 18+