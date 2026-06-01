Более тонны аквариумных рыбок привезли из Сингапура и Шри-Ланки на Урал





– сообщил исполняющий обязанности начальника Уральской электронной таможни Никита Бородин. «Выпуск аквариумных обитателей был произведён в кратчайшие сроки после прибытия товара. Решение о выпуске приняли всего за 20 минут»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Уральская электронная таможня оформила две партии аквариумных рыбок, прибывших в полиэтиленовых пакетах с водой и кислородом. Их привезли на Урал из Сингапура и Шри-Ланки.Полный вес «деликатного» груза составил более 1 300 килограммов, рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Уральского таможенного управления.Мероприятие для возрастной категории 18+