Екатеринбург стал одним из первых городов, где стали кредитовать строительство частных домов на арендованной земле





— пояснила вице-президент, директор блока «Транзакционный бизнес» Банка ДОМ.РФ Анна Корнелюк. «Банк ДОМ.РФ уже несколько лет развивает строительство индивидуального жилья в нашей стране и сейчас занимает лидирующую позицию на рынке по лимитам на финансирование подрядчиков ИЖС с защитным механизмом эскроу. На стратегических сессиях, которые мы проводим вместе с подрядчиками, просьба о кредитовании проектов на арендной земле была в топ-3. Теперь подрядчики ИЖС могут приступить к строительству дома на земле, которая принадлежит заказчику на праве аренды и ещё не оформлена в собственность. Мы ожидаем, что после внедрения данной опции рост объёмов финансирования подрядчиков нашим банком может составить до 23%»,

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Екатеринбург стал одним из первых городов, где начали выдавать кредиты на строительство частных домов на арендованной земле. Подрядчики, которые строят частные дома, начали получать финансирование от Банка ДОМ.РФ даже в тех случаях, когда участок у заказчика находится не в собственности, а в аренде. Первые такие сделки банк уже провёл – общий объём финансирования составил 150 миллионов рублей, сообщили в банке. Сейчас дома строятся на 22 участках в разных регионах страны.Новый механизм, помимо Екатеринбурга, уже заработал в Казани, Тюмени, Пензе, Уфе, Воронеже, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Калининграде.Раньше подрядчикам было сложнее получить кредит на строительство дома, если земля под ним ещё не оформлена в собственность владельца. Весной 2026 года банк ДОМ.РФ изменил условия финансирования и разрешил кредитовать такие проекты. В банке говорят, что сами участники рынка давно просили запустить подобную схему.Мероприятие для возрастной категории 18+