В свердловских магазинах подорожало молоко, несмотря на снижение закупочных цен у производителей
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В магазинах Свердловской области выросли цены на молоко жирности 2,5-3,2%, несмотря на снижение закупочных цен у производителей.
Об этом пишет ЕАН, ссылаясь на данные Свердловскстата. Если в конце ноября средняя цена на молоко составляла 91,07 рубля за литр, то к 19 января она выросла до 93,18 рубля за литр.
При этом на самые молокозатратные в производстве продукты питания снизилась: масло подешевело до 1 110 рублей 10 копеек за килограмм (почти на 33 рубля), а цена на творог снизилась с 496 рублей 92 копеек до 479 рублей 17 копеек за килограмм.
Напомним, год назад свердловский губернатор публично высказывал претензии к местным производителям молока и грозился лишить их господдержки из-за того, что они продают молочную продукцию в соседние регионы. После критики производители обязались поставлять продукцию на местные заводы в приоритетном порядке.
Сейчас на молочном рынке вновь в ход пошли угрозы. Руководитель сельскохозяйственного кооператива «Битимский» Михаил Мальцев рассказал ЕАН, что молокозаводы пытаются сбить цену на молоко у поставщиков, угрожая обратиться с жалобой на аграриев в ФАС. По его словам, до начала ноября закупочная цена на молоко была 43 рубля за литр, а сейчас она составляет 37 рублей за литр.
