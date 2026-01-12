Возрастное ограничение 18+
Екатеринбург стал вторым среди миллионников по числу новых жилых проектов в 2025 году
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В 2025 году Екатеринбург занял второе место среди городов-миллионников России по количеству новых жилых проектов, вышедших в продажу. За год в городе стартовал 41 новый проект с 54 корпусами, следует из данных системы мониторинга рынка новостроек, следует из исследования системы мониторинга рынка новостроек bnMAP.pro.
По сравнению с 2024 годом число новых проектов в Екатеринбурге сократилось на 9%, а количество корпусов — на 11%. При этом объём проектного жилья, напротив, немного вырос: проектное количество квартир увеличилось на 4%, а совокупная проектная площадь — на 3%, до 919 тыс. кв. метров.
В целом по городам-миллионникам зафиксировано снижение девелоперской активности. В 17 крупнейших городах России в 2025 году вышло в продажу 387 новых проектов — на 23% меньше, чем годом ранее. Сократилось и количество корпусов, и общий объём проектируемого жилья.
Лидером по числу новых стартов остаётся Москва, однако и там показатели заметно снизились. На третьем месте после Екатеринбурга оказался Санкт-Петербург, где в 2025 году стартовало 40 новых проектов.
В исследовании отмечаются, что на фоне общего спада Екатеринбург выглядит сравнительно устойчиво: город сохраняет высокие позиции по числу новых запусков, а объёмы проектируемого жилья не только не сократились, но и показали небольшой рост. Мероприятие для возрастной категории 18+
По сравнению с 2024 годом число новых проектов в Екатеринбурге сократилось на 9%, а количество корпусов — на 11%. При этом объём проектного жилья, напротив, немного вырос: проектное количество квартир увеличилось на 4%, а совокупная проектная площадь — на 3%, до 919 тыс. кв. метров.
В целом по городам-миллионникам зафиксировано снижение девелоперской активности. В 17 крупнейших городах России в 2025 году вышло в продажу 387 новых проектов — на 23% меньше, чем годом ранее. Сократилось и количество корпусов, и общий объём проектируемого жилья.
Лидером по числу новых стартов остаётся Москва, однако и там показатели заметно снизились. На третьем месте после Екатеринбурга оказался Санкт-Петербург, где в 2025 году стартовало 40 новых проектов.
В исследовании отмечаются, что на фоне общего спада Екатеринбург выглядит сравнительно устойчиво: город сохраняет высокие позиции по числу новых запусков, а объёмы проектируемого жилья не только не сократились, но и показали небольшой рост. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловской области объём просроченной ипотеки вырос на 110% и превысил 4,9 млрд рублей
19 января 2026
19 января 2026