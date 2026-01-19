Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области в 2025 году чаще всего искали прессовщиков
Генерация иллюстрации: Вечерние ведомости
В 2025 году самой востребованной рабочей профессией в Свердловской области стали прессовщики. Количество вакансий для этих специалистов за год выросло в 2,3 раза, или на 133%, следует из исследования аналитиков Авито Работы.
Средняя предлагаемая зарплата для новых сотрудников составила 73,3 тыс. рублей в месяц, сообщили в Авито Работе. В обязанности прессовщиков входят работа с прессовым оборудованием, формование и обработка материалов, а также контроль качества выпускаемой продукции.
Рост спроса аналитики также зафиксировали по другим рабочим специальностям. Так, число вакансий для работников теплиц увеличилось в 2,2 раза, или на 124% за год, уточнили в Авито Работе. Средняя предлагаемая зарплата для этих специалистов составила около 50,5 тыс. рублей в месяц.
Существенно вырос и спрос на дробильщиков — в 2,2 раза, или на 122% по сравнению с 2024 годом, следует из данных платформы. Средний уровень зарплатных предложений для кандидатов составил 69,1 тыс. рублей в месяц.
Одновременно, по данным Авито Работы, в 2025 году вырос интерес соискателей к рабочим профессиям по всей России.
Чаще всего кандидаты откликались на вакансии сборщиков урожая, операторов производственной линии и обработчиков рыбы.
«Рабочие профессии продолжают оставаться краеугольным камнем российского рынка труда», — заявил директор категории «Рабочие и линейные профессии» Авито Работы Андрей Кучеренков. По его словам, в условиях конкуренции за персонал работодатели повышают зарплатные предложения, а высокий спрос на квалифицированных рабочих сохранится и в 2026 году. Мероприятие для возрастной категории 18+
