Кольцово увеличил международный пассажиропоток на 16% в 2025 году

В 2025 году международный аэропорт Кольцово обслужил около 8,4 млн пассажиров — на 4% больше, чем годом ранее, следует из итогов работы аэропорта.Как сообщили в Кольцово, основной рост пришёлся на международные направления: пассажиропоток за год увеличился на 16% и достиг 2,6 млн человек. На внутрироссийских рейсах аэропорт обслужил порядка 5,8 млн пассажиров — показатель в целом остался на уровне 2024 года.Грузооборот аэропорта по итогам года превысил 13,7 тыс. тонн. По данным аэропорта, это сопоставимо с результатами прошлого года и на 13% выше уровня 2023 года.В течение 2025 года из Екатеринбурга открылись новые внутренние маршруты, в том числе в Нарьян-Мар, Улан-Удэ, Абакан, Киров, Мурманск, Саранск, Элисту, Краснодар и Геленджик. Среди новых международных направлений — Нячанг, Рас-эль-Хайма и Фукуок, уточнили в аэропорту.По информации Кольцово, самыми востребованными направлениями года стали Москва (почти 2 млн пассажиров), Сочи (около 785 тыс.), Санкт-Петербург (около 700 тыс.), Минеральные Воды (211 тыс.) и Новосибирск (более 170 тыс.). Среди зарубежных направлений лидировали Анталья, Дубай, Пхукет, Шарм-эль-Шейх и Шарджа.В 2025 году в Кольцово начали работать новые авиакомпании — FLYONE ARMENIA и Red Sea Airlines. Кроме того, рейсы по маршруту Шарм-эль-Шейх – Екатеринбург – Шарм-эль-Шейх впервые выполняла египетская Sky Vision Airlines, сообщили в аэропорту.