Строительство развязки у «Калины» в Екатеринбурге подорожало до 9,1 млрд рублей

16.29 Понедельник, 19 января 2026
Фото: скрин
Стоимость строительства транспортной развязки у торгового центра «Калина» в Екатеринбурге вновь выросла. Согласно обновлённым данным в карточке госконтракта, общий объём бюджетного финансирования проекта теперь составляет 9 млрд 88 млн рублей.

Срок исполнения контракта указан как декабрь 2027 года. При этом власти города ранее неоднократно заявляли, что рассчитывают завершить основные работы раньше установленного контрактом срока.

Изначально стоимость строительства развязки составляла 6,399 млрд рублей. В дальнейшем цена контракта несколько раз увеличивалась. Корректировки объяснялись изменением условий реализации проекта и уточнением параметров работ.

Обновлённая информация опубликована в единой системе закупок.

Алиса Левина © Вечерние ведомости
«Нужны не деньги, а люди»

Разбираемся в том, почему транспортная реформа забуксовала в Екатеринбурге
