В Свердловской области с января вырос размер единого пособия для семей с детьми и беременных

В Свердловской области с начала 2026 года увеличили размер единого пособия для семей с детьми и беременных женщин. Об этом Вечерним ведомостям сообщили в Отделении Социального фонда России по Свердловской области.По данным ведомства, сейчас единое пособие в регионе получают более 241 тысячи семей с детьми и беременных женщин. Повышение выплат связано с ростом прожиточного минимума, установленного в Свердловской области на 2026 год.Как пояснили в ОСФР, для беременных женщин, вставших на учёт на ранних сроках, ежемесячная выплата теперь составляет от 10 219 до 20 438 рублей. Размер единого пособия на детей вырос до диапазона от 9 094 до 18 188 рублей в месяц — в зависимости от уровня нуждаемости семьи.В Отделении Социального фонда уточнили, что большинство семей начнут получать повышенные выплаты с 3 февраля — средства поступят на банковские карты.Тем, кто впервые подал заявление на получение пособия в январе 2026 года, деньги в новом размере перечислят в течение пяти рабочих дней после одобрения заявления.Право на получение выплаты, как отмечают в ОСФР по Свердловской области, имеют семьи, чей среднедушевой доход ниже регионального прожиточного минимума на человека. С 2026 года он составляет 18 750 рублей.Подать заявление на оформление или продление единого пособия можно через портал госуслуг, в МФЦ или в клиентских службах Отделения Социального фонда России по Свердловской области, сообщили в ведомстве.